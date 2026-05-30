Caifanes se presentó esta noche en el Auditorio Nacional y su excompañero Alejandro Marcovich, quien ahora hospitalizado tras un derrame cerebral, no fue recordado en ningún momento.

Marcovich (Buenos Aires, 1960) sufrió un derrame cerebral la semana pasada, por lo que ahora está en coma. Su estado es por ahora delicado, de acuerdo con un comunicado difundido por su esposa Gabriela Martínez.

Caifanes en el Auditorio Nacional el 29 de mayo de 2026. Foto: Lulú Urdapilleta/OCESA

Para la noche del Auditorio, Saúl Hernández y compañía optaron por vestir de traje y corbata oscuros, botines y tenis y, a excepción del cantante, camisa blanca. “Es un honor estar aquí enfrente de ustedes, muchas gracias raza”, dijo Hernández en su primera interacción con el público.

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Caifanes en el Auditorio Nacional el 29 de mayo de 2026. Foto: Lulú Urdapilleta/OCESA

Si en “Para que no digas que no pienso en ti” Diego Herrera dejó su lugar tradicional en los teclados para tocar cerca de Saúl, en “El milagro” el baterista Alfonso André, ya sudoroso, se despojó del saco para maniobrar mejor las baquetas.

La velada incluyó la interpretación de “Hoy”, canción que por mucho tiempo no incluía la banda en sus presentaciones, pero que ahora era necesaria. “Hay conflictos grandes, separatismos grandes y hay que reflexionar no solamente en México, sino en todo el mundo y creemos que una declaración de guerra se destruye cuando haces una declaración de amor”, apuntó Saúl.

En esa línea no podía faltar la emblemática “Antes de que nos olviden” durante la cual las pantallas del escenario mostraron los rostros de mujeres y hombres desaparecidos en el país, acompañado cada uno de un pequeño texto con su vida. El líder la banda dejó que los primeros versos fueran cantados por el público, mientras él señalaba cada zona del recinto. “Ojalá algún día en este país exista la justicia y la atención a lo que llaman pueblo”, exclamó Saúl.

Caifanes en el Auditorio Nacional el 29 de mayo de 2026. Foto: Lulú Urdapilleta/OCESA

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María José, una chica de primera fila que no dejaba de brincar en cada canción, recibió un premio al ser invitada a subir al escenario y cantar ella sola, la parte final de “Los dioses ocultos”. También fueron recordados los perros callejeros, a los que el cantante llamó “hermosos seres”, pues eran a los que siempre encontraban cuando comenzaban a tocar en el entonces DF; a ellos les dedicó “Cuéntame tu vida”, al tiempo que en pantalla se proyectaban fotografías en blanco y negro de perritos en banquetas.

Caifanes en el Auditorio Nacional el 29 de mayo de 2026. Foto: Lulú Urdapilleta/OCESA

Luego llegó el momento cumbre con cuatro canciones en línea, clásicos desde hace más de tres décadas: “Mátenme porque me muero” hizo a todos ponerse en pie y palmear hasta el final de los acordes, energía que continuó con “Nubes” ya con la gente brincando en su lugar, siguió con “Viento”, ahora con decenas de celulares apuntando hacia el grupo y culminó con “No dejes que”, la cual hizo a las personas bailar en los pasillos. “Afuera”, “Te lo pido por favor”, “La célula que explota” y “La negra Tomasa” cerraron la velada.

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cdm