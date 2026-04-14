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La presidentaaseguró que “se hizo una carta muy fuerte”, tras darse a conocer la muerte de otro connacional bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) en Luisiana, con lo que suman 15 personas mexicanas fallecidas.

En su conferencia mañanera de este martes 14 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo admitió que “no ha habido respuestas puntuales a cada caso”.

Comentó que dio instrucciones a todos los cónsules, en donde hay centros de detención, para que los visiten a diario: “Que se comunique el secretario de Relaciones Exteriores (Roberto Velasco) con las instituciones correspondientes del Departamento de Estado para que permitan que los cónsules mexicanos estén diario en los centros de detención y puedan atender a nuestros connacionales en los centros de detención y no solamente una vez a la semana”.

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Mencionó Sheinbaum que ante las denuncias por otros casos, se ha apoyado a las familias e incluso se han llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Estamos revisando ante otras instancias de Naciones Unidas para denunciar estas prácticas en los centros de detención”, dijo la Mandataria federal.

“Nosotros vamos a defender a los mexicanos en todas las instancias” recalcó.

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Ante las diversas conversaciones que ha tenido con el mandatario estadounidense , la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que ha tocado el tema de los mexicanos en el exterior, pero no han hablado de los centros de detención y la situación de los y las connacionales.

“Vamos a hacer todo lo necesario para defender a los mexicanos”, recalcó Claudia Sheinbaum.

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