Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eliminó este lunes de su cuenta en la red Truth Social la imagen que publicó el domingo, en la que aparecía representado como Jesucristo tras una oleada de críticas de asociaciones y representantes católicos habitualmente afines al mandatario.

En la imagen, que parece ser creada por inteligencia artificial, Trump se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama.

La publicación despertó un malestar inédito entre quienes habitualmente apoyan los pronunciamientos del presidente.

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Por ejemplo, Isabel Brown, presentadora de un podcast católico del medio Daily Wire e influyente figura conservadora, lamentó que "esta publicación es, francamente, repugnante e inaceptable, pero también una profunda interpretación errónea del pueblo estadounidense que está experimentando un verdadero y hermoso renacimiento de la fe en Cristo en medio de nuestra cultura fracturada".

Michael Knowles, otro podcaster católico conservador alineado con Trump, se mostró contundente al asegurar que "al presidente le conviene tanto espiritual como políticamente, borrar la foto, sin importar la intención".

"Ahora, Trump ataca al Papa por hablar contra la guerra y postea imágenes de él mismo como una figura mesiánica. Esto no sólo es ofensivo. Es una conducta desequilibrada, egomaníaca. ¿Cuándo dejarán los republicanos de seguir ciegamente a este hombre desequilibrado y desquiciado", cuestionó en X el senador Bernie Sanders.

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Trump is now attacking the Pope for speaking out against war while posting images of himself as a messianic figure.



This is not only offensive. It is deranged, egomaniacal behavior.



When will Republicans in Congress stop blindly following this dangerous and unhinged man? pic.twitter.com/vaMOl9XNcZ — Bernie Sanders (@BernieSanders) April 13, 2026

Tras la polémica y después de permanecer en la cuenta oficial durante más de 12 horas, la imagen fue eliminada sin explicación alguna por parte de Trump ni de la Casa Blanca.

Sin embargo, en declaraciones a reporteros, Trump alegó que no quiso mostrarse como Jesucristo y que pensó que era un "doctor que cura a la gente".

"Pensé que era yo como un doctor. Tenía que ver con la Cruz Roja, con el trabajo de la Cruz Roja que apoyamos. Solo las fake news podían darle esa interpretación [de que se mostraba como Jesucristo]. Se supone que soy yo como un doctor haciendo que la gente se sienta mejor Y en efecto, hago que la gente se sienta mejor".

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Reporter: Did you post that picture of yourself depicted as Jesus Christ?



Trump: It wasn't a depiction. I did post it and I thought it was me as a doctor. And had to do with red cross as a red cross worker, which we support and only the fake news could come up with that one. pic.twitter.com/7Y1u86GjkP — Acyn (@Acyn) April 13, 2026

El año pasado, el presidente ya publicó una imagen suya vestido de papa que parecía haber sido generada por inteligencia artificial.

Poco antes de publicar la imagen de la polémica este domingo en redes, el presidente escribió un mensaje en el que cargaba contra el papa León XIV, calificándole como “débil con el crimen” y “terrible en política exterior”.

Tras las críticas del Pontífice a la guerra en Irán, el mandatario ha afirmado que “no quiere un papa que critique al presidente de Estados Unidos” cuando él está “haciendo exactamente aquello para lo que fue elegido, por una aplastante victoria/mayoría”.

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León XIV dijo que no busca entrar en debate con Trump, pero tambien aseguró: "No tengo miedo ni de la administración Trump ni de hablar en voz alta sobre el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que creo que estoy llamado a hacer y lo que la Iglesia está llamada a hacer. No somos políticos. No estamos buscando hacer política exterior, como él la llama, con la misma perspectiva que él podría entenderla. Pero sí creo que el mensaje del Evangelio, 'benditos sean los pacificadores', es un mensaje que el mundo necesita escuchar hoy”.

Pese a las condenas internacionales, Trump se negó a disculparse.

"No hay nada por lo que disculparse. Está equivocado", dijo Trump a periodistas.

"El papa León dijo cosas que son incorrectas. Estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede tener un Irán nuclear", afirmó Trump, y agregó que el Papa era "muy débil en materia de delincuencia y en otras cosas".