Ante la iniciativa de la “Ley Trasciende”, impulsada por la activista Samara Martínez en el Senado de la República, que busca legalizar la eutanasia, la Iglesia se pronunció en contra del proyecto y lo calificó como un sofisma, “porque lo realmente importante es eliminar el sufrimiento, no la vida”.

A través de su editorial Desde la Fe, indicó que, desde el punto de vista ontológico, toda vida es digna por sí misma, sin importar las circunstancias por las que se esté atravesando, por lo que toda persona es digna por sí misma y tiene derecho a conservar su vida.

“Detrás de cada caso hay una historia, las personas en enfermedad no son números, no son camas de hospital ocupadas, son semejantes que están sufriendo una enfermedad, y como sociedad debemos de luchar por darles una vida digna a pesar de esa enfermedad, jamás orillarles a creer que la muerte es la única solución”, dijo.

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En ese sentido, explicó que, desde el ámbito jurídico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado en el sentido de que la muerte digna no forzosamente conlleva a la eutanasia y al suicidio asistido, sino que, conforme a los estudios correspondientes y los tratados internacionales, se refiere al bien morir y no a una muerte rápida, anticipada o provocada.

Detalló que la Comisión Nacional de Bioética también se ha pronunciado en el sentido de que el bien morir implica acompañar de manera integral a la persona en proceso de enfermedad terminal con los cuidados paliativos necesarios tanto físicos, psicológicos y/o espirituales para eliminar el dolor que sufre.

Con relación a ello, puntualizó que existe una creencia de que los cuidados paliativos son costosos y al Estado le generan un costo que no puede llevar, mientras que la eutanasia abarata costos.

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“Ya en sí este razonamiento es bastante deshumanizante, pues si así fuera, significaría que los cuidados paliativos estarían reservados sólo para las personas con el nivel socioeconómico adecuado, mientras que las personas mas humildes recibirían como opción la eutanasia”, expresó.

Ante ello, sostuvo que, en las entidades de la república donde los cuidados paliativos se han llevado a una implementación mayor, todos se han beneficiado; el paciente, porque puede recibir en casa, con las comodidades que ello implica, los tratamientos que requiere para sortear el dolor; los familiares, porque pueden cuidar de su persona enferma en su propio ámbito de convivencia y actividad; y el sistema de salud, porque recupera espacio, tiempo y recursos que se requieren en los hospitales públicos no sólo para estar atendiendo personas que sufren de dolores por sus enfermedades, sino para para poder dedicarse también al tratamiento correctivo de enfermedades.

Además, recordó el caso de Noelia, la joven española que solicitó la eutanasia para terminar sus sufrimientos, quien afirmó no sólo sufría físicamente, “sufría aún más emocionalmente, pues durante su vida sufrió heridas emocionales que no logró sanar y que le fueron provocando el deterioro físico, pero también emocional al grado de perder la esperanza en la vida”.

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Al respecto, aseguró que su muerte, por vía de la eutanasia, es un fracaso social, “porque nos muestra que le fallamos a una persona y la respuesta que le dimos fue darle muerte”.

Asimismo, enfatizó que está comprobado que cuando una persona con una enfermedad puede eliminar el sufrimiento y el dolor en lo que menos piensa es en morir, “por lo que debemos luchar por eliminar el dolor, no al doliente”.

“Rogamos por cada persona que está padeciendo una enfermedad, para que pueda recibir la atención médica y social necesaria, y que su salud pueda ser restablecida, y si no es así, que cuente con la compañía adecuada y necesaria de la familia y de los servicios estatales”, externó.

“También oramos por los legisladores, para que en la búsqueda de la verdad, no se engañen por ese sofisma de que el sufrimiento elimina la dignidad a la vida y por lo tanto es mejor eliminarla, lo realmente importante es eliminar el sufrimiento, no la vida”, concluyó.

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em/LL