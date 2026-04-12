La venta ilegal de fauna silvestre a través de internet es un delito que, de acuerdo con autoridades ambientales, ha crecido de manera drástica en los últimos años, principalmente porque plataformas como Facebook y WhastApp facilitan a los traficantes digitales blindar su identidad bajo el anonimato con la creación de perfiles “fake”. Y pese a los esfuerzos de las autoridades, los vendedores siguen evadiendo con éxito las redes que les tienden.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encabezada por Mariana Boy Tamborell, elaboró el 25 de junio de 2025 una guía para reportar esta venta ilícita de animales en redes sociales y plataformas de comercio virtuales; asimismo, el 12 de septiembre de ese año sumó esfuerzos con Meta para frenar este ilícito, bajo una colaboración que consiste en detectar y desactivar cuentas dedicadas al comercio de ejemplares en riesgo.

Pese a los esfuerzos de las autoridades, los vendedores de fauna exótica se mantienen en internet. Fotos: Especial

En respuesta a una solicitud de información realizada por EL UNIVERSAL, Profepa detalló que de junio a diciembre de 2025 fueron inhabilitados 231 grupos, páginas y perfiles particulares de Facebook por realizar acciones de compra-venta de animales silvestres o partes y derivados de animales muertos.

Entre las especies afectadas sobresalen monos araña, tigres, guacamayas, leones, tucanes, ninfas, búhos, loros, boas, pitones, camaleones, cenzontles, geckos, tortugas lagarto, agapornis, ranas, ajolotes, mapaches, entre otros, así como flora diversa, mayoritariamente peyote y mammillarias.

Sin embargo, la procuradora Mariana Boy detalló en entrevista con este diario que hasta marzo de 2026 esta cifra ha crecido a 774 grupos, perfiles y páginas que se han borrado de internet, así como 13 transacciones bajadas en Mercado Libre, cuyo destino era la compra venta directa de ejemplares.

En un monitoreo realizado por EL UNIVERSAL, se detectó que diversas cuentas eliminadas resurgieron en Facebook, invirtiendo roles; es decir, páginas volvieron ahora como grupos, y viceversa.

Tal es el caso de “Pieles Exóticas del Bajío” y “Pieles y artículos exóticos”. La primera es una página reportada por ofertar animales vivos y partes de tigres, leones, osos, jaguares y boas. No obstante, reapareció en Meta ahora como un perfil privado.

El segundo caso se trata de un grupo eliminado el pasado 6 de agosto de 2025 por ofrecer animales vivos y derivados de jaguares, leones, águilas, loros, pericos, pitones y caimán. En este caso, reapareció en el mismo formato de grupo y, actualmente, entre sus más de 15 mil integrantes, usuarios rematan caparazones de tortuga y mochilas elaboradas con piel de lince.

Pese a la coordinación entre Profepa y Meta, estos medios digitales para comercializar fauna silvestre son, en su mayoría, de acceso público y cualquier persona interesada en adquirir animales exóticos puede ingresar a ellos con la rapidez de un clic.

Entre las especies afectadas sobresalen ninfas, monos araña, tigres, guacamayas, leones, tucanes, entre otros. Fotos: Especial

“Reptiles Exóticos Cuernavaca”, grupo eliminado en diciembre de 2025, permanece activo en abril de 2026 a pesar de su reciente sanción por parte de Meta.

Otros casos similares son “Todo Reptiles Querétaro México”, “TEAM Bichero | Reptiles - Anfibios - Artrópodos - Aves - Peces y más...”, “Reptiles, anfibios y mascotas exóticas PANDORA” o “Todo sobre cuidado de loros”, que se mantienen públicos para quien desee adquirir fauna.

Profepa reporta 8 denuncias ante la FGR por tráfico en Facebook

En entrevista con EL UNIVERSAL, la procuradora de protección al ambiente, Mariana Boy Tamborrell, compartió que se busca desmantelar la red que existe en internet para ofertar ejemplares de vida silvestre, además de concientizar a la población de que la compra está prohibida.

Ante este resurgimiento de las cuentas inhabilitadas, Boy Tamborrell calificó el hecho como “un área de oportunidad” que tienen que atender junto a Meta para el combate a este delito.

“Creo que esto es justo un área de oportunidad que tenemos con Meta. Hay que decir que este es un trabajo colaborativo (...) estamos dando pasos muy firmes. Ya tenemos resultados muy importantes, pero por supuesto que en la medida en que avance este trabajo colaborativo vamos a ir identificando nuevos focos rojos que tenemos que atender”, expresó.

Como resultado de la colaboración, informó que se han elaborado ocho fichas de investigación, de las cuales se inició el proceso de presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos. De estos ocho casos, aseguró la titular de Profepa, dos presentan “avances significativos”, sin detallar mayor información. Los otros seis, afirmó, “continúan en proceso”.

“Cuando nosotros tenemos información y mayores detalles respecto de las cuentas o de los usuarios de estas cuentas que están promoviendo y ofertando la venta, sí presentamos las denuncias ante la fiscalía (...). Tiene que tener ciertos elementos que permita a la Fiscalía poder iniciar con diferentes líneas de investigación”, explicó la funcionaria federal.

Para detectar las cuentas y proceder a bajarlas de internet, detalló que dentro de la Profepa hay un equipo pequeño dedicado a monitorear publicaciones que ofrecen especies cuya comercialización está prohibida. El equipo busca palabras clave, ya que muchas veces es el modus operandi de quienes trafican especies.

El primer paso para combatir el tráfico de animales es bajar las cuentas de internet, dijo la titular de Profepa. Fotos: Especial

El personal encargado de esta labor es la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros, quienes identifican el tráfico ilegal en especies que aparecen en la NOM-059-SEMARNAT-2010, una norma mexicana que enlista especies o poblaciones de flora y fauna silvestres que se encuentran en riesgo.

La titular de la Profepa compartió que el primer paso para combatir el tráfico de animales es bajar las cuentas de internet y si se tiene mayor información, ya sea domicilio o nombre de la persona vendedora, se procede al resguardo de los ejemplares con apoyo de las autoridades de seguridad. En casos así, los animales son llevados a una Unidad de Manejo Ambiental (UMA), donde les garantizan condiciones de bienestar y cuidado.

Las limitaciones de Profepa

Mariana Boy Tamborrell reconoció que esta segunda fase de identificar nombres, personas y domicilios se ve limitada para la Profepa debido a que esta autoridad ambiental no cuenta con un área de inteligencia y tampoco está dentro de sus capacidades y atribuciones, como sí lo es en el caso del Gabinete de Seguridad.

“La segunda fase es esta de lograr identificar y tener un trabajo de inteligencia que la Profepa no tiene, no tiene esas capacidades ni atribuciones, pero esa sería la segunda fase de todo este trabajo, que lográramos ubicar a estas personas para poder hacer las denuncias penales correspondientes y que se deslinden responsabilidades”, dijo.

Sobre la magnitud e impacto que tiene el tráfico ilegal de vida silvestre en redes sociales, Boy Tamborrell calificó el tema como “una problemática bastante extendida en todo nuestro país” y “una problemática bastante compleja”. Por ello, aseveró, buscaron aliarse con Meta para frenar este ilícito en territorio mexicano.

El convenio entre Meta y Profepa aplica principalmente para Facebook, ya que es donde reportan “mayor flujo” de publicaciones con este delito. Por cuestiones de privacidad, Boy explicó que la colaboración no aplica vía WhatsApp y aunque se tiene presencia en Mercado Libre, no se detecta mayor actividad.

Además, destacó que no toda venta de vida silvestre por internet está prohibida, sin embargo, para realizarla se tiene que acreditar la legal procedencia y contar con permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En casos de loros, pericos o guacamayas, así como primates, la comercialización está totalmente prohibida en México.

Ven fallas en coordinación Profepa-Meta

Lucía Hernández, activista ambiental y divulgadora científica, resaltó como un error que las autoridades ambientales se enfoquen solamente en atender el tráfico de aquella fauna clasificada como amenazada o en peligro de extinción, porque esto excluye al resto de especies del criterio prioritario de Meta.

De acuerdo con Hernández, grupos dedicados a la venta de animales caseros, como gallinas, pasan inadvertidos pese a que haya distintas denuncias en su contra; “en el seguimiento que hemos dado al Mercado de Sonora, no los tocan, incluso aunque el mismo vendedor de repente comercialice una piel de tigre”.

“Los animales exóticos son muy deseados por esta cultura del narcotráfico. Nos llegó un perfil de cacería ilegal, donde una persona en la sierra había capturado un tigrillo y un yaguarundí; era un reclutador que tenía cientos de miles de vistas en sus videos, lo que le da movimiento a sus páginas”, advirtió.

“Meta está permitiendo el tráfico, está permitiendo otros delitos más fuertes incluso como la zoofilia. Hemos detectado que un día aparece un perfil, se reporta y aparecen cuatro cuentas con el mismo nombre de usuario. Es una plataforma que lo permite porque le dan movimiento”, señaló.

De acuerdo con Hernández, es insuficiente dar de baja a los usuarios si no hay una detención de estos posibles traficantes, razón por la que considera que el convenio con Meta no se traduce en resultados tangibles para el bienestar animal.

“Nosotros hemos reportado influencers que tienen como mascotas fauna traficada y Profepa no hace nada, las cuentas siguen intactas en Meta. Es fácil encontrar páginas donde vendan fauna”, lamentó.

Necesario agilizar denuncias

Lucía Hernández, fundadora del proyecto de difusión “Amo la Ciencia”, consideró indispensable agilizar el proceso para que ciudadanos puedan presentar denuncias ante posible tráfico de especies.

Aunque reconoció que la guía elaborada por Profepa puede resultar útil por el factor del anonimato, explicó que hay muchas personas que no cuentan con el factor de conocimiento digital, lo que les impide utilizar estas herramientas virtuales.

“Hay gente en comunidades interesada en denunciar porque sus comunidades son saqueadas. ¿Cómo le digo a una persona que no es nativa digital que ingrese [a internet] y denuncie?”, cuestionó.

Por esta razón, resaltó que se debe simplificar este proceso y que las autoridades deberían tomar en cuenta las denuncias ciudadanas que muchas veces no se formalizan.

“De los pocos casos que llegan [a Profepa] y llegan al siguiente nivel [una denuncia ante la FGR], pocos se investigan. Ahora imagínate cuántos reciben sentencia. Estamos hablando de que hay un alto grado de impunidad”, advirtió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.