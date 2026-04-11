Nicolás Andrés Caletri López, “El Italiano”, uno de los secuestradores más sanguinarios de México, ruega, suplica, a los jueces por su libertad porque dice ser una persona “humilde” de 70 años que no quiere morir en prisión. “Tengo miedo de morirme aquí adentro de este lugar”, señala.

Caletri López lleva poco más de 26 años recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, tras ser recapturado en el 2000 después de fugarse en tres ocasiones de cárceles de la Ciudad de México en la década de los ochenta y noventa, la época de su mayor apogeo como secuestrador de empresarios hoteleros y textileros y de asaltabancos.

Luego de que un juez le negó un amparo con el que buscaba su libertad por supuesto “exceso de prisión preventiva”, “El Italiano” tramitó un recurso de revisión contra la sentencia, mismo que le tocó conocer a un Tribunal Colegiado en Materia Penal.

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El Altiplano en el Edomex (19/09/2025). Foto: Especial

En sus alegatos, Nicolás Andrés Caletri López pidió a los magistrados apegarse a derecho en su resolución y que ordenen al juez de su caso que le den libertad pues es una persona de la tercera edad con problemas de salud.

“Toda vez que llevó 26 años en prisión preventiva esto que están haciendo con mi persona es una injusticia, por favor les ruego les suplico se apeguen a derecho, soy una persona humilde tengo 69 años de edad, no quiero morir en la cárcel tengo miedo de morirme aquí adentro de este lugar, que dios todo poderoso los bendiga (sic), gracias".

“El Italiano” cumple varias sentencias condenatorias por los delitos de homicidio y privación ilegal de la libertad que en conjunto suman más de 300 años prisión, la más reciente fue en 2021 cuando un juez le impuso 11 años de cárcel por delincuencia organizada y en la modalidad de secuestro, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

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El secuestrador Andrés Caletri huyó tres veces de dos penales: Santa Martha Acatitla, en 1992; del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en 1995 y en 1998. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL

Al respecto, el histórico delincuente que encabezó una banda caracterizada por la violencia que aplicaba a sus víctimas, dijo a los magistrados del Tercer Tribunal que se ordenó la reposición del procedimiento.

“Es la última que me van a tomar, allá los espero en el más allá cabrones”, dijo a los reporteros que lo fotografiaron al momento de ser presentado por la extinta Procuraduría General de la República.

Su caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en 2023, donde la extinta Primera Sala le negó el amparo y ratificó la pena de 24 años y cinco meses que se le impuso por haberse fugado de prisión, asociación delictuosa y robo calificado.

Desde que fue recapturado, “El Italiano” interpuso diversos amparos y recursos legales para tumbar los procesos penales en su contra que suman más de 300 años de cárcel por los delitos de secuestro, homicidio, delincuencia organizada, asociación delictuosa, robo calificado, portación de armas y evasión de reos.

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La fuga y recaptura de "El Italiano"

En 1992, el secuestrador se escapó del penal varonil de Santa Martha Acatitla, luego de introducir armas con las que atacaron a los custodios, siendo la primera evasión de su carrera delictiva. Después se escapó del Reclusorio Oriente.

Elementos de las extintas PFP y PGR recapturaron en el municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a Nicolás Caletri López, “El Italiano”, un criminal que formó parte de la banda de Alfredo Ríos Galeana, un histórico asaltabancos en la Ciudad de México considerado durante décadas como el enemigo público número 1 de México, quien murió preso en 2019.

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