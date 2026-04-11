Elementos de la la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión en contra de cuatro presuntos integrantes de la Unión Tepito, en seguimiento a varias carpetas de investigación por extorsión a conductores del transporte público.

De acuerdo con la SSC, los policías realizaron trabajos de investigación mediante los cuales obtuvieron datos de prueba, los cuales fueron presentados a un juez de control, quien otorgó las órdenes de captura.

La primera acción se realizó en las calles Doctor José María Vertiz y Doctor J. Navarro, en la colonia Doctores, donde se capturó a Xavier Gohary, de 29 años, quien cuenta con cuatro ingresos al Sistema Penitenciario capitalino por los delitos de homicidio calificado y robo en diferentes modalidades.

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La segunda aprehensión se realizó en la calle Agustín Delgado, en la colonia Tránsito, donde se detuvo a Erika Esveydi, de 26 años de edad, quien cuenta con un ingreso al prisión por el delito de extorsión.

Asimismo, se cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en contra de dos hombres de 29 y 35 años de edad, quienes están privados de la libertad desde 2025 por el delito de extorsión agravada en pandilla.

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