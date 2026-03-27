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Un hombre fue en la esquina de las calles Panaderos y Carpintería, en la , alcaldía Cuauhtémoc, tras un ataque armado ocurrido la tarde de este viernes.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima recibió al menos dos impactos de arma de fuego en el rostro, lo que le provocó la muerte en el lugar. La agresión generó movilización policiaca en la zona, conocida como el .

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudieron al sitio y detuvieron a dos personas presuntamente relacionadas con el ataque, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades ministeriales.

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La zona fue acordonada mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Las investigaciones quedaron a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Versiones señalan que el homicidio podría estar relacionado con un ajuste de cuentas derivado de una balacera ocurrida horas antes entre presuntos integrantes de grupos delictivos identificados como “La Unión Tepito” y una célula antagónica. No obstante, esta línea aún no ha sido confirmada por las autoridades.

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