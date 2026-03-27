Malinalco.- Un sujeto identificado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación en el oriente del Estado de México, llamado Ramiro Ulises “N”, fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión en el municipio de Malinalco.

Esta persona, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cambió su domicilio del oriente a Malinalco y desde esa localidad presuntamente operaba los delitos por los que es investigado como secuestro exprés con fines de cometer el delito de extorsión.

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También lo vinculan con su probable participación en delitos de alto impacto como homicidio, privación de la libertad, trata de personas, lavado de dinero, robo de hidrocarburos, así como delitos contra la salud.

Su aprehensión ocurrió por hechos ocurridos en el 2025, cuando la víctima fue privada de la libertad por tres personas y Ramiro Ulises, alias “Comandante Galindo”, quienes usaron armas de fuego y lo trasladaron a un inmueble ubicado en un municipio del Oriente de la entidad.

Foto: Especial

El hoy detenido y sus cómplices se ostentaban como integrantes del CJNG y de acuerdo a la indagatoria, le habrían exigido a la víctima llevar narcóticos a Tijuana y Baja California, amenazando con dañar a sus familiares y atentar contra su vida en caso de no acceder.

Su captura se trató de una acción coordinada entre las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana federal, DEFENSA, Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

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Además, lo identifican como posible líder de una banda delictiva llamada “Operativa Delta”, cuya zona de operación se concentraba en los municipios de San Martín de las Pirámides, Teotihuacan, Temascalapa y Otumba, precisó la FGJEM.

“Sus principales actividades delictivas son el robo de hidrocarburos, venta de narcóticos, privación de la libertad, además se investiga su participación en otros hechos como trata de personas, secuestro, lavado de dinero y homicidio”, indicó la Fiscalía mexiquense.

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afcl