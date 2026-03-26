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Un registrado en la colonia Centro de la alcaldía Azcapotzalco, dejó como saldo dos , una de ellas con heridas de gravedad.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Esperanza y Belisario Domínguez, donde se reportaron detonaciones de que movilizaron a cuerpos de emergencia y elementos de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, tras la agresión, uno de los heridos intentó resguardarse al interior de una tienda de Elektra, donde fue auxiliado por paramédicos debido a la gravedad de sus lesiones.

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Testigos señalaron que los responsables del ataque a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido, lo que generó un operativo en la zona para intentar ubicarlos, sin que hasta el momento se reporten detenciones.

Luego de la agresión, los responsables se dieron a la fuga en un motocicleta. Foto: Especial.
Luego de la agresión, los responsables se dieron a la fuga en un motocicleta. Foto: Especial.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron el área mientras personal pericial realizaba las diligencias correspondientes. En tanto, autoridades capitalinas ya iniciaron las investigaciones para esclarecer el móvil de la agresión.

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jecg/cr

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