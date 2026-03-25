El Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) informó que la mañana de este miércoles 25 de marzo, dos unidades chocaron en San Juan de Aragón, Línea 5, en la alcaldía Gustavo A. Madero, lo que dejó un saldo de 15 personas lesionadas.

Por medio de un comunicado, el transporte detalló que ninguno de los lesionados está herido de gravedad.

Detalló que el incidente ocurrió cuando una unidad estaba ingresando a la estación y chocó con otra que estaba detenida, "debido a una inadecuada distancia de aproximación".

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Tras el incidente, los operadores avisaron al Centro de Control y, de inmediato, se activaron los protocolos de atención para que servicios de emergencia acudieran a dar atención médica a los lesionados.

Las unidades involucradas permanecieron en el lugar mientras se realizaban las labores correspondientes y se evaluaban las condiciones del servicio en la zona.

Finalmente, apuntó que el Metrobús colabora con las autoridades para dar seguimiento y atención integral de las causas.

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