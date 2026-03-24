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Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito implementaron un operativo en la alcaldía Cuauhtémoc para inhibir la invasión del carril confinado del Metrobús.
La acción se realizó en el cruce de Eje 1 Poniente Guerrero y Mina, en la colonia Guerrero, donde personal de tránsito sancionó a conductores que circulaban de manera indebida en el carril exclusivo.
Como resultado, se levantaron 16 infracciones por violaciones al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. Además, dos conductores presentaron garantía y 13 motocicletas fueron trasladadas a un depósito vehicular.
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