Más Información

SAT niega persecución política a donatarias; no acreditaron carácter científico por el cual obtuvieron registro, dice

SAT niega persecución política a donatarias; no acreditaron carácter científico por el cual obtuvieron registro, dice

Portaaviones de EU anuncia ejercicios militares con México; incluye a otros 9 países latinoamericanos

Portaaviones de EU anuncia ejercicios militares con México; incluye a otros 9 países latinoamericanos

Sin los senadores del PT, inicia sesión en comisiones para discutir el Plan B; se prevé que el dictamen sea aprobado

Sin los senadores del PT, inicia sesión en comisiones para discutir el Plan B; se prevé que el dictamen sea aprobado

Termina prórroga para cerrar investigación contra Hernán Bermúdez; Fiscalía de Tabasco tiene 15 días para formular acusación

Termina prórroga para cerrar investigación contra Hernán Bermúdez; Fiscalía de Tabasco tiene 15 días para formular acusación

Menor mata a balazos a dos maestras en prepa de Lázaro Cárdenas, Michoacán; al parecer no lo dejaron entrar por llegar tarde

Menor mata a balazos a dos maestras en prepa de Lázaro Cárdenas, Michoacán; al parecer no lo dejaron entrar por llegar tarde

Morena en el Senado confía en votos, incluso de la oposición, en Plan B; PRI adelanta rechazo a la reforma y PT no fija postura

Morena en el Senado confía en votos, incluso de la oposición, en Plan B; PRI adelanta rechazo a la reforma y PT no fija postura

Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito implementaron un operativo en la alcaldía Cuauhtémoc para inhibir la invasión del carril confinado del Metrobús.

La acción se realizó en el cruce de Eje 1 Poniente Guerrero y Mina, en la colonia Guerrero, donde personal de tránsito sancionó a conductores que circulaban de manera indebida en el carril exclusivo.

SSC sanciona invasión de carril del Metrobús en Cuauhtémoc; aplican 16 infracciones y remiten motocicletas. Foto: Especial
SSC sanciona invasión de carril del Metrobús en Cuauhtémoc; aplican 16 infracciones y remiten motocicletas. Foto: Especial

Como resultado, se levantaron 16 infracciones por violaciones al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. Además, dos conductores presentaron garantía y 13 motocicletas fueron trasladadas a un depósito vehicular.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]