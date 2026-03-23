Más Información

Amnistía Internacional critica al SAT por cancelar donatarias; "cuando las ONG's se debilitan, crecen la corrupción y los abusos", alerta

Amnistía Internacional critica al SAT por cancelar donatarias; "cuando las ONG's se debilitan, crecen la corrupción y los abusos", alerta

Cesan a cónsul honorario de Filipinas; EL UNIVERSAL reveló liga con el CJNG

Cesan a cónsul honorario de Filipinas; EL UNIVERSAL reveló liga con el CJNG

Localizan a los 7 electricistas reportados como desaparecidos en Matehuala; despliegan operativo con más de 620 elementos

Localizan a los 7 electricistas reportados como desaparecidos en Matehuala; despliegan operativo con más de 620 elementos

“La mejor reforma electoral es que no haya reforma electoral”, advierte Coparmex; llama a frenar Plan B

“La mejor reforma electoral es que no haya reforma electoral”, advierte Coparmex; llama a frenar Plan B

VIDEOS: Avión de la Fuerza Aérea colombiana se estrella en Putumayo; hay al menos un muerto y 77 heridos

VIDEOS: Avión de la Fuerza Aérea colombiana se estrella en Putumayo; hay al menos un muerto y 77 heridos

Conagua exhibe al diputado priista Mario Calzada por explotar de forma ilegal concesiones de agua; las usaba para club de polo

Conagua exhibe al diputado priista Mario Calzada por explotar de forma ilegal concesiones de agua; las usaba para club de polo

El pasado 22 de marzo, la cantante compartió un video en sus redes sociales donde se dirige a la fiesta de cumpleaños de ; sin embargo, la polémica surgió debido a que estaba siendo transportada en una ambulancia, lo que le llevó múltiples críticas por usar la unidad como "taxi".

No obstante, de acuerdo con la , como ambulancias, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno capitalino, existe una sanción para la unidad.

¿Cuál es la sanción por haber transportado a Natalia Jiménez?

De acuerdo con el reglamento, en su artículo 36, "cuando exista riesgo inminente a la seguridad de los usuarios del servicio, o en caso de negligencia manifiesta, la Agencia de Protección Sanitaria ordenará la suspensión temporal o definitiva del vehículo de uso como ambulancia".

Lee también

Bajo el apartado II, inciso b, larealizó funciones que corresponden a otro tipo de unidad móvil diversa a la autorizada; asimismo, incumplió el inciso d, que especifica que la unidad no puede circular con luces y sonido encendido sin llevar paciente o atender una urgencia médica.

Por lo anterior, el vehículo podría ser remitido al depósito vehicular y suspendido temporal o definitivamente.

Lee también

El reglamento también indica que estas sanciones son vigentes para unidades públicas y privadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]