El pasado 22 de marzo, la cantante Natalia Jiménez compartió un video en sus redes sociales donde se dirige a la fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera; sin embargo, la polémica surgió debido a que estaba siendo transportada en una ambulancia, lo que le llevó múltiples críticas por usar la unidad como "taxi".

No obstante, de acuerdo con la Reglamento para regular vehículos de uso en la Ciudad de México, como ambulancias, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno capitalino, existe una sanción para la unidad.

¿Cuál es la sanción por haber transportado a Natalia Jiménez?

De acuerdo con el reglamento, en su artículo 36, "cuando exista riesgo inminente a la seguridad de los usuarios del servicio, o en caso de negligencia manifiesta, la Agencia de Protección Sanitaria ordenará la suspensión temporal o definitiva del vehículo de uso como ambulancia".

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Bajo el apartado II, inciso b, la ambulancia realizó funciones que corresponden a otro tipo de unidad móvil diversa a la autorizada; asimismo, incumplió el inciso d, que especifica que la unidad no puede circular con luces y sonido encendido sin llevar paciente o atender una urgencia médica.

Por lo anterior, el vehículo podría ser remitido al depósito vehicular y suspendido temporal o definitivamente.

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El reglamento también indica que estas sanciones son vigentes para unidades públicas y privadas.

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