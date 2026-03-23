En redes sociales circuló un video donde se ve a un oficial cometer un abuso policial en contra de un joven que presuntamente ofrecía servicios de jardinería.

En el video se observa al joven sentado en la banqueta cuando un elemento policial llega para revisarlo; tras intercambiar unas palabras, el oficial procede a soltarle un golpe en la cara que tumba al joven.

Posteriormente, una camioneta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se aproxima, mientras el oficial agresor continúa revisando al muchacho y otro elemento solo observa.

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Tras un intercambio de palabras que no son audibles en el video, dejan ir al joven mientras los elementos de la SSC se retiran.

*🚨 ALERTA COYOACÁN*

EN COYOACÁN 😡

- *Abuso policial* cometido en la *Col. Espartaco*, Alcaldía Coyoacán

- Joven que ofrecía servicios de jardinería fue víctima de elementos policiales del Sector Culhuacan 🚔

- *9:31 p.m. 22 mar 26*#chismososdelazonasur#Coyoacan pic.twitter.com/T5pjXzHD1f — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) March 23, 2026

SSC de la CDMX investiga actuación de policía agresor

Por su parte, la SSC emitió un comunicado donde informó que lo ocurrido fue parte de una revisión preventiva luego de que los oficiales recibieron el reporte de una persona que permanecía sentada sobre la banqueta sin realizar ninguna acción, por lo que se aproximaron al sitio para verificar la situación.

De acuerdo con el informe, los hechos ocurrieron el 21 de marzo en la colonia Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, en la alcaldía Coyoacán.

Informó que la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC abrió una carpeta de investigación administrativa interna y que los elementos involucrados ya fueron identificados y citados para rendir su declaración.

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Asimismo, el policía que se observa agrediendo al ciudadano será suspendido temporalmente mientras se concluyen las investigaciones, se lee.

La SSC reiteró que no tolerará conductas que contravengan los principios, normas y códigos de la institución, ni acciones que afecten la confianza de la ciudadanía. Todos los hechos ilícitos en los que se vean involucrados elementos policiales serán investigados y sancionados, garantizando que no se permitirá la corrupción ni ninguna acción que vulnere los derechos de la población, sentenció la Secretaría.

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mahc/LL