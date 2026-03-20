Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) recibieron ascensos en reconocimiento a su compromiso, dedicación y trabajo destacado en reacción, inteligencia y monitoreo durante el pasado mes de febrero.

Los ascensos fueron entregados por el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, a 18 oficiales y monitoristas de los Centros de Comando y Control (C2).

Vázquez Camacho reconoció la labor de los policías y sus mandos por poner en alto el nombre de la SSC.

“Celebramos el trabajo de quienes están en la calle dándolo todo, entregando su esfuerzo, su convicción, y además, poniendo en riesgo su vida. Entonces, de entrada, independientemente de cada uno de los casos, a todos, muchísimas felicidades, muchísimas gracias y gracias y felicidades también a sus mandos, por el liderazgo y por poner en alto el nombre de la Secretaría”.

Varios policías recibieron el reconocimiento por su labor en la alcaldía Tlalpan durante el domingo 22 de febrero, día en que se capturó y murió Rubén Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", entre ellas la quema de un auto en la Carretera Federal México - Cuernavaca y el seguimiento a un homicidio del que se logró la detención de los posibles responsables.

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Los ascensos fueron entregados por el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, a 18 oficiales y monitoristas de los Centros de Comando y Control (C2). (Foto: especial)

Uniformados de la UPC Hormiga, en Azcapotzalco, fueron reconocidos por rescatar a un menor de edad durante un incendio, labor por la que se ascendió a tres elementos a Policía Primero y a uno más a Policía Segundo.

Dos efectivos de la UPC Dinamo fueron reconocidos por su trabajo para el rescate de un hombre luego de una explosión por fuga de gas en la alcaldía Tlalpan, logrando con ello ascensos a Policía Tercero.

De los C2, un operador ascendió a oficial, otro a Policía Primero y uno más a Policía Tercero y dos monitoristas del C2 Sur ascendieron Policía Primero.

Un operador del C2 Norte recibió el ascenso a Suboficial y otro a Policía Tercero y en la zona sur tres elementos ascendieron a Policía Primero, uno a Policía Segundo y uno a Policía Tercero.

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