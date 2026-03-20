Un hombre de 19 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, tras ser señalado como probable responsable del robo de tarjetas coleccionables de anime con un valor aproximado de 20 mil pesos.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron en un negocio ubicado sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Centro, luego de que operadores del C2 Centro alertaran sobre un robo en un establecimiento dedicado a la venta de artículos coleccionables.

Al acudir al lugar, los policías se entrevistaron con el encargado del local, quien refirió que al abrir el negocio, encontró a un sujeto con mercancía en las manos, presuntamente sustraída del establecimiento.

El valor de las tarjetas coleccionables asciende aproximadamente a 20 mil pesos. Foto: Especial

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A solicitud del afectado, los oficiales realizaron la detención del joven. Tras una revisión preventiva, le aseguraron dos carpetas que contenían tarjetas coleccionables, cuyo valor aproximado asciende a 20 mil pesos, sin que pudiera acreditar su legal posesión.

El detenido fue informado de sus derechos y presentado, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

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