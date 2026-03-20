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Coacalco.- Ana Luisa Rivera y Juan Cárdenas son trasladados vía helicóptero al hospital Magdalena de las Salinas, en la Ciudad de México, luego de resultar con mayores lesiones por una explosión en esta localidad.
Debido a las quemaduras que sufrieron salieron alrededor de la 1:00 pm en dos ambulancias desde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en la colonia Villa de las Flores para ser llevados al ISSEMyM de Ecatepec.
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De ahí serán trasladados vía helicóptero del Agrupamiento Relámpagos hacia el nosocomio localizado en la capital del país.
A bordo de dos ambulancias salieron del IMSS No. 98 de Coacalco para llegar vía terrestre al ISSEMyM de Ecatepec, donde fue cerrada la vialidad 30-30 para que descendiera la aeronave.
A las 13:44 llegó el helicóptero de Relámpagos para proceder con el traslado de emergencia de los dos pacientes lesionados por la explosión ocurrida por acumulación de gas, la mañana de este viernes en la colonia La Magdalena Huizachitla.
Familiares aguardan a conocer detalles de lesionados tras explosión en Coacalco; víctimas se encuentran en un hospital del IMSS
afcl
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