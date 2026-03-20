Coacalco.- Al exterior del hospital No. 98 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se encuentran familiares de los ocho lesionados tras la explosión por acumulación de gas en la colonia La Magdalena Huizachitla.

De manera breve se limitaron a comentar a medios de comunicación que siguen a la espera de conocer detalles del estado de salud de los heridos, luego del siniestro ocurrido en una casa ubicada en el cruce de las calles Monterrey y Tamaulipas.

Foto: Arturo Contreras / EL UNIVERSAL

Los heridos fueron identificados como Raúl González Medina, de 30 años; Juan José Cárdenas Soriano, de 76 años; Margarita Onofre Amador, de 22 años; Ana Luisa Díaz Rivera, de 36 años; María del Carmen Rivera Rodríguez, de 63 años.

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Además de Margarita Cruz Sánchez, de 58 años; José Jesús Gutiérrez García, de 44 años y Pedro Esquivel García, todos ellos recibiendo atención médica en el IMSS situado en el Boulevard Coacalco de la colonia Villa de las Flores.

En el perímetro hay elementos de la policía municipal adscritos a la división de tránsito agilizando el paso de vehículos con dirección al Eje 8.

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afcl