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Coacalco.- Una explosión de dos tanques de gas dejó como saldo preliminar cinco personas lesionadas en la , donde una vivienda terminó destrozada.

El gobierno municipal de Coacalco confirmó que se trató de una explosión de dos tanques de gas con capacidad de 30 kilogramos cada uno, lo que derivó en el siniestro.

Vecinos del lugar se acercaron para ayudar, en tanto personal de Protección Civil y Bomberos de Coacalco ya trabajan en el sitio. Foto: Especial
Vecinos del lugar se acercaron para ayudar, en tanto personal de Protección Civil y Bomberos de Coacalco ya trabajan en el sitio. Foto: Especial

Los hechos se registraron en la calle Monterrey, donde se observan muros y lozas destruidos esparcidos por el asfalto.

Vecinos del lugar se acercaron para ayudar, en tanto personal de Protección Civil y Bomberos de Coacalco ya trabajan en el sitio.

Las cinco personas lesionadas fueron llevadas de emergencia al hospital del IMSS No. 98, ubicado en Coacalco.

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afcl

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