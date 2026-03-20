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De acuerdo con el reporte, cinco policías adscritos a la Unidad de Policía Metropolitana Fuerza de Tarea “Zorros” atendieron la solicitud de auxilio de una mujer de 65 años, quien pidió apoyo para trasladar a su nieta, una joven de 21 años que presentaba contracciones.

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Los hechos ocurrieron sobre Calzada de Tlalpan, en la colonia Ex Hacienda Coapa, en la alcaldía Coyoacán, donde los oficiales ubicaron a la familia y, tras valorar la situación, decidieron realizar el traslado inmediato a bordo de una de sus patrullas.

La joven fue llevada al Hospital Álvaro Obregón, localizado en la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc, a donde arribó para recibir atención médica especializada.

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afcl

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