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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México brindaron apoyo a una joven en labor de parto, a quien trasladaron de emergencia a un hospital ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.
De acuerdo con el reporte, cinco policías adscritos a la Unidad de Policía Metropolitana Fuerza de Tarea “Zorros” atendieron la solicitud de auxilio de una mujer de 65 años, quien pidió apoyo para trasladar a su nieta, una joven de 21 años que presentaba contracciones.
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Los hechos ocurrieron sobre Calzada de Tlalpan, en la colonia Ex Hacienda Coapa, en la alcaldía Coyoacán, donde los oficiales ubicaron a la familia y, tras valorar la situación, decidieron realizar el traslado inmediato a bordo de una de sus patrullas.
La joven fue llevada al Hospital Álvaro Obregón, localizado en la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc, a donde arribó para recibir atención médica especializada.
afcl
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