A poco más de una semana de que la Guardia Nacional comenzó operativos para inhibir la operación de servicios por aplicación como Uber y DiDi en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), los usuarios padecen para abordar uno de estos taxis, ya que deben caminar con maletas durante varios minutos para llegar a la bahía de ascenso que está siendo ampliada en la terminal aérea.

“Yo les diría que piensen en la gente que va cargando maletas, para venir cargando es mucho”, dijo Alberto, usuario de la Terminal 1 del AICM que la tarde del miércoles pidió un Uber tras aterrizar; sin embargo, el conductor canceló el viaje al ver el despliegue de guardias nacionales.

Por ello, Alberto y su familia caminaron arrastrando sus maletas aproximadamente 10 minutos, desde la puerta 8 de la Terminal 1 hasta la bahía que se encuentra en la lateral del Circuito Interior.

Lee también Por segundo día consecutivo, manifestantes bloquean Vía José López Portillo; piden reabrir centros contra adicciones en Edomex

El 11 de marzo, taxistas de empresas permisionarias se manifestaron en el AICM para exigir que no se permita la operación de coches por aplicación, pues consideran que es competencia desleal.

Ese día, autoridades del aeropuerto informaron que la Guardia Nacional intervendría para inhibir que conductores de Uber y otras plataformas recojan pasajeros.

Uber ha señalado que no hay impedimento para prestar el servicio y que la Guardia no puede llevarse al corralón a las unidades.

Mientras continúa esta disputa, los pasajeros padecen por utilizar un vehículo de aplicación, el cual prefieren porque es más barato.

Lee también Alistan la primera edición del "Festival de las Flores de Primavera 2026"; se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución

Karla afirmó que al bajar del avión y ver a la Guardia Nacional preguntó cómo abordar un taxi vía plataforma y así llegó al espacio con bancas de concreto.

Mencionó que la bahía está lejos de la salida del aeropuerto y utilizó DiDi por el precio.

“Yo pedí un DiDi porque es más barato. No uso el Metro ahorita porque ya vengo cansada, si no me iba en Metro, voy por Metro Rosario”, comentó.

Juan llegó a la bahía de abordaje tras preguntar cómo podía tomar un taxi por aplicación y opinó que debería haber más espacios en el AICM para que no queden lejos.

Lee también Accidente de globo aerostático en Teotihuacán daña líneas de alta tensión; afecta operación de pozos de agua potable en 3 municipios

Se desplazan entre obras

En la bahía donde se pueden tomar los taxis por aplicación y de cromática rosa con blanco se realizan trabajos.

También se llevan a cabo obras en el pasillo que conecta la zona de ascenso con la Terminal 1, por lo que los usuarios deben caminar un tramo por debajo de la banqueta para rodear.

El área de Comunicación Social del aeropuerto Benito Juárez informó que se trata de trabajos de ampliación de la bahía de ascenso y descenso.

Se observó que taxistas ajenos a la terminal aérea y al servicio por aplicación aprovecharon que los usuarios del AICM llegaban al espacio para abordar y ofrecían sus servicios en la bahía.

Lee también Vecinos de Benito Juárez cuestionan poda del árbol "Eugenio"; Sedema aclara que fue por mantenimiento y sin daño estructural

Tras los operativos y la disputa entre taxis de aplicación y los permisionarios, el viernes pasado, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, informó que como parte de la remodelación del aeropuerto capitalino se habilitará un estacionamiento de corta estadía para los taxis de aplicación.

El secretario refirió que se debe encontrar un equilibrio entre ambos sectores.

Precios

Al preguntar los precios a taxistas permisionarios, informaron que su cobro es por zonas de la Ciudad de México.

Por ejemplo, cobran 485 pesos desde la Terminal 1 al Estadio Banorte. Este precio contrasta con un viaje en Uber, cuya misma ruta se cotizó en 240.

Lee también Coordinación y experiencia mejoran calidad de vida en Coyoacán, dice Giovani Gutiérrez; "la estrategia es sumar", dice

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.