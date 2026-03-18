A cuatro años de su inauguración, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) opera con 13 millones de pasajeros anuales por debajo de lo proyectado cuando se construyó, de acuerdo con el Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas (INIJA).

Actualmente, el AIFA tiene capacidad para recibir a 20 millones de pasajeros y realizar 190 mil operaciones aéreas anuales.

Sin embargo, al cierre de 2025, movilizó a 7 millones 058 mil 219 millones de pasajeros, prácticamente, 13 millones de pasajeros por debajo de lo proyectado para su construcción y justificación, destacó el INIJA, en un análisis.

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Además, el total de pasajeros transportados a destinos internacionales durante 2025 representó solo el 5.5% del total de los pasajeros.

El espacio aéreo metropolitano y del AICM, así como sus edificios terminales 1 y 2, cuentan con sendas declaraciones de saturación. Foto: Archivo | El Universal (03/01/2025)

AIFA no atendió saturación del AICM; no es pieza clave en el sistema aeroportuario

“Es falso que la creación del AIFA representó un esfuerzo del gobierno federal para dar solución a la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

“Por el contrario, el espacio aéreo metropolitano y del AICM, así como sus edificios terminales 1 y 2, cuentan con sendas declaraciones de saturación. Circunstancia que sirvió al gobierno federal para justificar la prohibición de realizar operaciones de carga aérea en dicho aeropuerto y, reducir a 43 los slots por hora”, puntualizó Pablo Casas Lías, director del INIJA.

Incluso, agregó, se canceló la construcción de la Terminal 3 en el AICM porque ya estaba operando el AIFA.

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“El AIFA no es pieza clave en el sistema aeroportuario mexicano. No es del interés nacional e internacional como aeropuerto de origen/destino o destino/origen porque carece de conectividad aérea y terrestre.

"Se trata de una base militar con operaciones aéreas civiles, construida por capricho", apuntó Casas Lías, quien agregó que no contó con "estudios, programa, plan de negocio y consensos”.

Además, el AIFA cuenta con dos pistas civiles, las más largas del país, las cuales no pueden operar simultáneamente con las del AICM.

De acuerdo con el propio programa institucional del AIFA, será hasta 2050 cuando se proyecta el máximo desarrollo de la terminal aérea, movilizando 84.9 millones de pasajeros anuales, con tres pistas de aterrizaje; ya que se construirá la pista norte exclusiva para carga.

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Dos edificios terminales interconectados; una terminal de carga con capacidad para 3 millones de toneladas, consolidando la vocación carguera del AIFA, destacó Casas Lías.

Así como una terminal de combustibles con capacidad para 80 millones de litros de turbosina.

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