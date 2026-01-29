Ante la proyección de un mayor flujo de pasajeros en la Zona Metropolitana del Valle de México de aquí al 2030, expertos recomiendan que se impulse la verdadera conjugación de operaciones entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de Toluca.

Esto debido a que los primeros dos tienen poca comunicación entre sí, ya que al AICM lo opera la Secretaría de Marina y el AIFA la Secretaría de la Defensa, mientras que al aeropuerto de Toluca no se le asignan más slots (horarios de aterrizaje y despegue).

Juan Carlos Machorro, socio de Santamaría + Steta y especialista en financiamiento de infraestructura, sugirió regresarle al AICM su capacidad de operación de 61 vuelos por hora, debido a que no hay ningún estudio de peso o argumentos torales que justifiquen la reducción de operaciones por hora a 52 y ahora a 44.

Además, el cobro de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) debería de regresársele al AICM para que pueda utilizarla en mantenimiento e infraestructura.

“La TUA representa el 65% de los ingresos del aeropuerto y es un cobro de carácter comercial”, indicó.

Para ello, se requiere que el gobierno federal recompre los bonos que se emitieron para el financiamiento del proyecto de Texcoco, los cuales se pagarán hasta 2047, para devolverle los recursos de la TUA al aeropuerto.

Y como tercera medida, se requiere que el aeropuerto de Toluca regrese a la operación de mercado, ya que es muy atractivo para el Poniente de la ciudad donde se pueden captar pasajeros de negocios y ejecutivos de la zona de Santa Fe.

Aeropuerto Felipe Ángeles. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

“Necesitamos un plan que desarrolle una solución muy distinta al diseño actual del AICM, AIFA y Toluca”, comentó Machorro durante su participación en el conversatorio “Los servicios aeroportuarios de la Ciudad de México” organizado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

Por su parte, José Serur, arquitecto y experto en industria aeronáutica, dijo que el aeropuerto de Toluca se encuentra operando al 30% de su capacidad y es porque la Agencia Federal de Aviación Civil no le está autorizando más slots.

“No puedes hacerlo crecer limitándolo de esa manera”, apuntó.

Serur considera que el AIFA sirve para atender a determinadas zonas en el norte de la Ciudad, lo mismo que Toluca, pero el AICM tiene otra dinámica.

Es por ello que aerolíneas internacionales no han abierto rutas desde y hacia el Felipe Ángeles.

“El Tren Suburbano que hace 40 minutos no va a ser un milagro, no hay frecuencias. Yo utilicé el AIFA, iba a Mérida, se canceló el vuelo y no supe qué hacer. Se necesita algo más que el tren”, afirmó.

En tanto, Roberto Kobeh, expresidente de la Organización de Aviación Civil Internacional, sostiene que la única alternativa para potenciar a la aviación comercial en México es construir un nuevo aeropuerto en Texcoco, donde podrían operar tres pisas de manera simultánea y sin obstáculos.

“Yo no veo otra alternativa que Texcoco si queremos aprovechar las ventajas de la aviación en la economía y en la generación de empleos”, afirmó.

Además, sugirió hacer un estudio serio sobre la capacidad máxima combinada de los aeropuertos de Santa Lucía y Ciudad de México, para llegar a un número adecuado de operaciones por hora en ambos aeropuertos.

