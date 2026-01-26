Más Información

anunció la reanudación del servicio directo entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México () y el Aeropuerto Internacional Palmerola (XPL), Honduras, la puerta de entrada que da servicio a Tegucigalpa y la región centro-sur de dicho país.

Esta ruta fortalecerá la presencia de la en Centroamérica y ampliará las opciones de conectividad para los viajeros.

A partir del 19 de marzo, la ruta operará con cuatro frecuencias semanales en aviones Embraer 190, que cuentan con Clase Premier para mejorar el confort de los pasajeros.

Con este lanzamiento, Aeroméxico se convierte en la única aerolínea que ofrece servicio directo desde México hacia , reforzando su liderazgo en conectividad entre México y .

Los vuelos operarán de la siguiente manera:

  • Ciudad de México – Tegucigalpa: salida 11:30 y llegada 14:05 los lunes, jueves, viernes y domingo.
  • Tegucigalpa – Ciudad de México: salida 15:05 y llegada 17:40 los lunes, jueves, viernes y domingo.

Con la incorporación de Tegucigalpa, Aeroméxico ofrecerá ocho vuelos semanales al país, a través de sus operaciones combinadas a esta ciudad y a (SAP).

Este horario ampliado brinda mayor flexibilidad y más opciones de viaje tanto para pasajeros de placer como de negocios.

Asimismo, la compañía refuerza su presencia en la región de Centroamérica, donde actualmente opera a cinco ciudades adicionales: San José, Costa Rica; Ciudad de Guatemala, Guatemala; Managua, Nicaragua; Ciudad de Panamá, Panamá, y San Salvador, El Salvador.

Con el lanzamiento de esta ruta, la aerolínea ofrecerá un total de 53 vuelos semanales a la región y más de 7 mil asientos por semana en cada tramo.

