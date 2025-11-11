Gran inversión en el AICM

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la presentación de la Copa Mundial 2026 y anunció una inversión de nueve mil millones de pesos para la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, además de que va a estar listo el tren del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a Buenavista.

Durante la presentación de la Copa en el Complejo Cultural Los Pinos, anunció el “Mundialito Social”, con actividades para desarrollar alrededor del evento, como la construcción de canchas deportivas. También mencionó que habrá rutas turísticas para que las y los visitantes acudan a los Pueblos Mágicos y el Tren Maya.

Al confiar que el Mundial será un momento de alegría para las infancias y juventudes del país, la titular del Ejecutivo federal reconoció el trabajo de Gabriela Cuevas, representante de México para la organización, y de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, por la coordinación y promoción del evento.

Dijo que este evento representa un momento muy especial para México, porque tendrá la inauguración: “Es un momento no solamente de ver futbol, el mejor futbol, sino también para compartirle al mundo lo que es México, no sólo de enorme grandeza cultural, sino un momento histórico”.

Destacó que vendrán a nuestro país 5.5 millones de visitantes y habrá una derrama económica “muy importante”.

“Son miles de millones de personas las que van a ver la inauguración”, dijo.