Hasta este punto, el corte bob ya puede ser considerado un clásico y uno de los favoritos de la siguiente temporada, debido a su estética elegante y su capacidad para adaptarse a cualquier tipo de rostro.

Y es mejor aún cuando le añades un fleco, puesto que suaviza las facciones y puede crear una apariencia juvenil. Por eso, en De Última te compartimos 5 de sus estilos para que elijas el que más te gusta.

¿Cuáles son los mejores cortes bob con fleco?

1. Bob en capas y fleco messy

El bob en capas es una excelente opción si buscas darle movimiento y ligereza a tu cabello. Y es que, debido a que aporta textura, el pelo deja de verse plano.

Mientras que el fleco debe ir degrafilado o en puntas irregulares. En conjunto, suele favorecer a distintos tipos de rostro al ayudar a enmarcar la cara y definir la mandíbula.

Bob en capas y fleco messy. Foto: Instagram @taylorswift

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2. Long bob con fleco de cortina

También conocido como “lob”, se lleva a la altura de los hombros. Pero si le agregas un fleco de cortina, el resultado es un rostro con facciones armónicas y suaves.

El largo permite llevarlo liso, ondulado o con textura natural, y el fleco de cortina enmarca la cara de forma suave y favorecedora, especialmente en rostros redondos, ovalados o cuadrados.

Además, da un aspecto moderno y juvenil, requiere menos mantenimiento que un fleco recto y crece de manera más discreta, por lo que es fácil de acomodar y peinar en el día a día.

Long bob con fleco de cortina. Foto: Instagram @melaniemakeup

3. Bob italiano con fleco de lado

Si te quieres lucir más elegante, el bob italiano es lo que buscas; se lleva por debajo de la mandíbula o a la altura de los hombros, y beneficia mayoritariamente a rostros cuadrados, redondos y corazón.

Te recomendamos acompañaerlo con una tendencia que está creciendo en redes sociales: el fleco de lado, pued le dará una apariencia sobria y relajada al mismo tiempo.

Bob italiano con fleco de lado. Foto: Instagram @haileybieber

4. Bob francés con micro bangs

Las micro bangs son un tipo de fleco que se hace a la mitad de la frente. Así que si buscas un cambio de look arriesgado, prueba este cuarto corte.

El bob francés, mejor conocido como french bob, es un estilo que enmarca el rostro, pues la altura ideal del corte es hasta la mandíbula o por debajo de los pómulos.

Suele verse elegante incluso sin mucho peinado, aporta volumen visual al cabello fino y transmite un estilo moderno con vibra parisina.

Bob francés con micro bangs. Foto: Instagram @angele_vl

5. Bob clásico con fleco corto

Finalmente, el bob clásico con fleco corto tiene la ventaja de ser muy versátil y atemporal, porque mantiene una forma elegante que rara vez pasa de moda.

Su fleco aporta personalidad sin verse tan extremo como los micro bangs, por lo que puede adaptarse tanto a estilos sofisticados como casuales. Asimismo, ayuda a destacar la mirada.

Danna con un corte bob clásico y fleco recto. Foto: Instagram @danna

Los cortes bob con fleco siguen siendo una de las opciones más favorecedoras porque pueden adaptarse a distintos tipos de rostro, estilos y texturas de cabello. Ya sea un look clásico, moderno o más atrevido, siempre existe uno capaz de aportar personalidad.

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