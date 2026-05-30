La espera terminó. Este sábado 30 de mayo, el futbol europeo vivirá una de sus noches más esperadas con la final de la UEFA Champions League entre Paris Saint-Germain y Arsenal, un duelo que promete intensidad, talento y mucha historia en juego desde el Puskás Arena de Budapest.

El conjunto parisino llega a esta instancia con la ilusión de conquistar su segunda “Orejona” consecutiva. Con un gran proyecto encabezado por Luis Enrique, el equipo francés ha mostrado solidez durante toda la competencia, respaldado por una plantilla profunda y un funcionamiento colectivo liderado por jugadores como Vitinha, Dembelé, o Kvaratskhelia.

FOTO: PSG - Luis Enrique

Del otro lado aparece un Arsenal que regresa a la élite continental con una generación que ha recuperado la identidad competitiva del club. Los Gunners han tenido una campaña destacada donde vienen de ganar la Premier League, consolidándose como uno de los equipos más consistentes del año.

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Más allá del título, el partido enfrenta a dos proyectos que han apostado fuerte por volver a la cima del futbol europeo. PSG quiere ser bicampeón y el Arsenal de Mikel Arteta, confirmar que está listo para dominar nuevamente el escenario internacional.

El encuentro se disputará este sábado 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest y podrá seguirse en México a partir de las 10:00 horas, tiempo del centro del país.

Arsenal conquista la Premier League después de 22 años. FOTO: AP

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