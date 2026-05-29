Javier Aguirre salió a conferencia de prensa con un semblante cansado, estresado, pero con la certeza escondida de que su lista final para disputar la Copa del Mundo ya está armada.

Nombres como César Huerta, Alexis Vega o Luis Chávez, quienes llegaron a esta última fase de la concentración con la etiqueta de "posibles bajas", hoy parecen afianzados en la convocatoria final del Vasco.

"No son jugadores con cinco partidos, son jugadores de probada experiencia, no hay ningún riesgo. Consideramos que podemos ponerlo en forma", explicó sobre la situación física de los jugadores mencionados.

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🗣️ “Va a sobrar gente y va a faltar gente seguramente”



Javier Aguirre menciona que “la lista sigue abierta” y no le cierra las puertas a los jugadores que estuvieron en la Liguilla pic.twitter.com/xK5YpJ18pH — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 30, 2026

Mañana, la Selección Mexicana enfrentará su penúltima prueba antes de su debut en la Copa del Mundo 2026 frente a Sudáfrica, el 11 de junio. El rival en turno es Australia y Aguirre trabajará con lo que considere usará en la gran fiesta del próximo mes.

"Buscamos a los mejores mexicanos en nuestro entender, somos un cuerpo técnico que seguimos los jugadores, analizamos muchas cosas, no sólo en los 90 minutos, son situaciones en general", aseveró.

"Nos imaginamos distintos escenarios, intentamos buscar a los que se adapten a las circunstancias. Esperemos decirlo bien", agregó Javier Aguirre en conferencia de prensa.

Javier Aguirre: Está permitido soñar

El jueves, Raúl Rangel se aventuró en decir que la Selección Mexicana tiene todo para pensar en ser campeona del mundo; el Tala considera que gran parte del obstáculo pasa por lo mental, situación, que con mesura, respalda el Vasco Aguirre.

“Estamos en nuestro derecho de pensar en grande, no soy quién para limitar a la gente, veo por ahí que mucha gente se hace ilusiones, me parece bien, creo que tenemos todos el legítimo derecho de soñar, estamos en casa, vamos a intentar", concluyó el director técnico del Tricolor.

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