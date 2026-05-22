Ver más cabello de lo normal en el cepillo, en la regadera o incluso sobre la almohada puede ser alarmante. Aunque perder entre 50 y 100 cabellos al día es completamente normal, cuando la caída aumenta de forma constante podría ser una señal de que algo no está bien.

Factores como el estrés, los cambios hormonales, el uso excesivo de herramientas de calor, las dietas restrictivas e incluso ciertos peinados pueden debilitar la fibra capilar y afectar el crecimiento saludable del pelo.

La buena noticia es que, dependiendo de la causa, existen hábitos y cuidados que sí pueden ayudar a disminuir la caída del cabello y fortalecer el cuero cabelludo.

Cómo prevenir la caída del cabello. Foto: Freepik

¿Por qué se cae el cabello?

La caída del cabello puede tener distintas causas. Una de las más comunes es el estrés físico o emocional, ya que altera el ciclo natural de crecimiento capilar y provoca que más folículos entren en fase de caída al mismo tiempo.

También influyen factores hormonales, problemas de tiroides, deficiencias de hierro, cambios después del embarazo, genética o incluso el uso constante de decoloraciones y tratamientos químicos agresivos.

Otro punto importante son los hábitos diarios. Dormir poco, llevar dietas muy restrictivas o abusar de herramientas térmicas como planchas y secadoras puede debilitar progresivamente el cabello.

Los errores que podrían empeorar la caída

Aunque muchas personas buscan soluciones rápidas, algunos hábitos pueden empeorar el problema sin darse cuenta.

Peinados demasiado tirantes

Coletas muy ajustadas, chongos altos o trenzas extremadamente apretadas pueden generar tensión constante sobre el folículo piloso, provocando debilitamiento e incluso caída por tracción.

Usar calor sin protección térmica

Planchas, tenazas y secadoras a temperaturas muy altas dañan la fibra capilar, especialmente si se utilizan diariamente y sin productos protectores.

Foto: Freepik

Lavar el cabello con agua muy caliente

Aunque parezca inofensivo, el agua excesivamente caliente puede irritar el cuero cabelludo y resecar tanto la piel como el cabello.

Cambiar constantemente de producto

Usar demasiados tratamientos o probar productos nuevos cada semana puede alterar el equilibrio del cuero cabelludo y generar irritación.

¿Qué sí ayuda a fortalecer el cabello?

Más allá de las tendencias virales, especialistas recomiendan enfocarse en hábitos constantes y cuidados integrales.

Mantener una alimentación equilibrada. Proteínas, hierro, omega 3 y vitaminas como la biotina juegan un papel importante en la salud capilar. Alimentos como huevo, salmón, nueces, espinacas y aguacate pueden convertirse en aliados.

Masajear el cuero cabelludo. Dar pequeños masajes durante el lavado puede estimular la circulación sanguínea y favorecer un entorno saludable para el crecimiento capilar.

Elegir productos suaves. Shampoos libres de sulfatos agresivos y tratamientos hidratantes pueden ayudar a reducir el quiebre y mantener la fibra más resistente.

Reducir el estrés. El descanso y el manejo emocional también impactan directamente en la salud del cabello. Actividades como ejercicio, meditación o dormir mejor pueden hacer diferencia.

Masajear el cuero cabelludo ayuda. Foto: Unsplash

¿Cuándo acudir con un especialista?

Si la caída dura más de tres meses, aparecen zonas despobladas, hay irritación constante o el cabello se vuelve mucho más fino de forma repentina, lo ideal es acudir con un dermatólogo especializado en salud capilar.

La caída del cabello no siempre tiene una única causa, por lo que un diagnóstico profesional es clave para encontrar el tratamiento adecuado y evitar que el problema avance.

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