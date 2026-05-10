Si algo han dejado claro las tendencias de cabello los últimos años, es que los cortes limpios y de apariencia 'effortless' siguen ganando terreno. Y ahora, un nuevo estilo comienza a posicionarse entre celebridades, pasarelas y redes sociales: el "bobby bob".

Aunque el nombre podría sonar masculino, la realidad es que este corte apuesta por líneas suaves, movimiento natural y una estética minimalista que recuerda a los peinados noventeros y al lujo silencioso que continúa marcando tendencia en moda y belleza.

Corte bobby bob, la nueva tendencia de este 2026. Foto: Instagram: @chloestrubelhair

El bobby bob ya comenzó a verse en celebridades y 'fashion isiders' que buscan un look elegante, moderno y mucho más relajado que otros cortes bob estructurados.

¿Qué es el corte bobby bob?

El bobby bob es una versión más relajada del clásico bob. Generalmente llega a la mandíbula o un poco más abajo, pero sin capas demasiado marcadas ni puntas extremadamente definidas.

La clave está en que parece casi improvisado: un corte limpio, ligero y con movimiento natural, como si no necesitara demasiado esfuerzo para verse bien.

A diferencia del “italian bob” o el “french bob”, el “bobby bob” evita el exceso de volumen y las formas demasiado rígidas. Aquí, la idea es que el cabello caiga de forma suave y un poco desenfadada.

Este corte ayuda a afinar el rostro. Foto: Instagram: @kamilacamelomakeup, @chloestrubelhair

Por qué será uno de los cortes de cabello más vistos en 2026

Parte del éxito de este corte tiene que ver con el regreso de la estética minimalista. Después de años dominados por capas exageradas y peinados mucho más producidos, el bobby bob encaja perfecto con esta nueva ola de belleza más sencilla y natural. Además:

favorece distintos tipos de rostro,

funciona tanto en cabello lacio como ondulado,

lacio como ondulado, y puede peinarse fácilmente sin invertir demasiado tiempo.

También es un corte de cabello que suele verse mucho más elegante conforme crece, algo que lo vuelve práctico para quienes no quieren visitar el salón constantemente.

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Cómo se lleva el bobby bob

Aunque puede adaptarse de distintas maneras, el bobby bob suele acompañarse con:

Raya en medio.

Textura natural.

Puntas ligeramente hacia adentro.

Acabados brillantes.

En redes sociales también comienza a verse combinado con flecos largos y peinados efecto “recién desperté”, muy alineados con la estética cool girl que sigue dominando Pinterest y TikTok.

Puedes llevarlo a la mandíbula o un poco más largo. Foto: Instagram: @girly_tips_dc

El corte de cabello perfecto

Otro motivo por el que este corte de cabello podría dominar 2026 es su practicidad. Al ser ligero y menos estructurado, suele resistir mucho mejor el frizz y la humedad que otros estilos más producidos. Además, puede secarse al aire con mucha más facilidad y mantener movimiento incluso en temporadas de calor.

Para estilizarlo, expertos recomiendan usar cremas ligeras, sprays texturizantes y aceites para aportar brillo sin perder el acabado natural que caracteriza al bobby bob.

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