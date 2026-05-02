Los cortes de cabello y la astrología están vinculados, pues se cree que hacerse un corte es una buena manera de empezar un ciclo, por ejemplo, un nuevo mes. Mayo ya llegó y es buen momento para renovar tu imagen siguiendo las fases lunares.

Pero si no sabes cómo, en De Última te decimos cuáles son los mejores días de este mes, para renovar tu look.

¿Cuáles son los mejores días de mayo 2026 para cortarse el cabello?

Para conseguir que tu cabello tenga una mejor apariencia, crezca más rápido y saludable, guíate con las fases de la Luna:

Luna Menguante

El 9 de mayo será Luna Cuarto Menguante, lo que es ideal si quieres hacerte un corte de pelo sin arriesgarte tanto. De acuerdo Mia Astral, astróloga y creadora de contenido, esta fase también sirve para mantenimiento capital.

Lo que sucede aquí, es que el crecimiento es lento, pero las raíces se encuentran mayormente receptivas a los nutrientes de los productos que le pongas.

Un corte de cabello puede ayudarte a comenzar un nuevo mes con energías renovadas. Foto: Unsplash

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Luna Nueva

Ahora bien, el 16 de mayo será Luna Nueva y, a diferencia de las otras fases lunares, aquí no se recomienda hacerse un corte. ¿La razón? Las hebras se encuentran débiles y es posible que el cabello se caiga rápido.

Luna Creciente

El 23 de mayo habrá Luna Creciente, y puede arriesgarte a cortar tu cabello si quieres que crezca más rápido y más fuerte. No tengas miedo de probar un estilo distinto a todo lo que te has hecho con anterioridad.

De igual manera, si quieres llevar muy corto tu cabello o teñido con un color radical, ¡hazlo!

Luna Llena

Finamente, el 31 de mayo es Luna Llena; si tienes el pelo maltratado, córtalo puede ayuda a que sane. Y es que se cree que la energía del satélite puede favorecer un crecimiento sano y una apariencia brillante.

Días que debes evitar cortar tu cabello. Foto: Pixabay

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