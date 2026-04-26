¿Tienes el cabello delgado y nos sabes cómo darle volumen? Entonces debes considerar un corte en capas, puesto que mejora la apariencia y también facilita el manejo diario.

Si quieres encontrar el mejor estilo, en De Última te compartimos 5 ideas.

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¿Cuáles son los mejores cortes en capas para cabello delgado?

1. Corte shaggy

Sus capas degrafiladas en la parte alta y media, junto a las mechas en la parte baja de la cabeza y hasta llegar al cuello, crean textura y un volumen natural.

Se recomienda, principalmente, para el cabello delgado porque tiene un aire relajado y moderno que no requiere que el peinado sea perfecto,siendo versátil para el día a día.

Corte shaggy. Foto: Instagram @elblakeethestylist

2. Corte bob texturizado

Por otro lado, si te gusta lucir elegante pero sin tanto esfuerzo, el corte bob texturizado es un gran acierto para tu look.

Dicho estilo se caracteriza por sus múltiples capas desiguales que bajan hasta la mandíbula, y gracias a eso produce un volumen notorio en las cabelleras delgadas.

Otra de sus ventajas es que mantiene cierta densidad en la parte inferior, lo que es clave para que el cabello fino se vea más abundante.

Corte bob texturizado Foto: Instagram @ashleybenson

3. Corte pixie mullet

Como lo indica su nombre, este corte es una fusión entre el pixie clásico y el mullet. Sin embagro, conserva las capas en la parte superior de la cabeza y eso le brinda movimiento.

Un beneficio adicional es que no depende tanto de la cantidad de pelo, sino de la estructura. Así que con un poco de producto texturizante puedes resaltar las capas y lograr un acabado moderno.

Corte pixie mullet. Foto: Instagram @rsulolita

4. Corte blunt

El corte blunt lleva las puntas rectas y su largo es hasta la mandíbula. Aunque originalmente no lleva capas, al ejecutarse de manera correcta se consigue volumen y eso da la apariencia de tener más pelo.

Pero sin duda, su principal atributo es que logra un equilibrio entre estructura y ligereza, haciendo que cabello delgado se vea abundante sin sacrificar movimiento.

Corte blunt. Foto: Instagram @haileybieber

5. Corte french bob

Finalmente, la magia de este corte es su fleco y la longitud.

Para conseguir su volumen, es importante llevar el french bob a la altura de la mandíbula o, si no te sientes muy cómoda con esa altura, permite extenderlo por debajo de los pómulos.

También destaca porque mantiene las puntas con cuerpo. A diferencia de cortes muy desfilados, el French bob suele conservar una base más sólida, lo que ayuda a que el cabello fino no se vea escaso.

Corte french bob. Foto: Instagram @vicdeangelis

El cabello delgado no es una limitación, sino una oportunidad para jugar con estilos que realcen su forma y lo hagan lucir más abundante, moderno y con personalidad.

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