En una noche donde la ciencia y la innovación son las protagonistas, Salma Hayek demostró que el estilo también tiene su propio lenguaje. Durante el Breakthrough Prize, celebrado el fin de semana, la actriz mexicana se convirtió en uno de los nombres más comentados gracias a un look que equilibró elegancia clásica y sofisticación contemporánea. La presencia de Salma Hayek no solo confirmó su estatus como ícono global, sino también su capacidad de dominar cualquier alfombra.

El evento, considerado uno de los reconocimientos más importantes en el ámbito científico, reúne cada año a figuras destacadas de disciplinas como la física, las matemáticas y las ciencias de la vida. Fundado por líderes de la tecnología y la innovación, el Breakthrough Prize busca celebrar a las mentes que están transformando el mundo. En este contexto, la asistencia de celebridades como Hayek suma visibilidad a una noche donde el conocimiento es el verdadero protagonista.

Salma Hayek junto a su esposo, el empresario François-Henri Pinault. Foto: Instagram @salmahayek

Salma Hayek y el vestido Gucci que robó miradas

Para la ocasión, Salma Hayek apostó por un vestido de Gucci en color negro, una elección que reafirma el poder de los clásicos cuando se ejecutan con precisión. La silueta ceñida al cuerpo, con corte sirena, delineó su figura con elegancia, mientras que el diseño se elevó gracias a un intrincado trabajo de transparencias y aplicaciones bordadas.

El escote en forma de corazón, enmarcado por delicados volúmenes en los tirantes, añadió un toque romántico que contrastó con la intensidad del negro.

A lo largo del vestido, los bordados florales en relieve y los destellos sutiles crearon un efecto visual dinámico, casi como si la prenda cobrara vida con cada movimiento. La caída del vestido, que se extendía en una ligera cola, reforzó la sensación de dramatismo sin caer en excesos.

Un Gucci que habla en detalles y una silueta que no necesita presentación. Foto: Instagram @salmahayek

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El equilibrio perfecto del look

El estilismo se completó con piezas de David Webb, que aportaron brillo y carácter sin competir con el vestido. Aretes colgantes, anillos statement y una pulsera cuidadosamente seleccionada sumaron destellos estratégicos que elevaron el conjunto.

Negro, transparencias y bordado, así fue el vestido de Salma Hayek. Foto: Instagram @salmahayek

En cuanto a belleza, Salma optó por un maquillaje que resaltó sus facciones de forma natural: piel luminosa, ojos definidos en tonos neutros y labios en un acabado suave. El peinado, recogido con volumen en la parte superior, añadió un aire sofisticado y atemporal, dejando el protagonismo al rostro y al escote.

El resultado fue un look perfectamente balanceado: elegante, poderoso y fiel a su estilo. En una noche dedicada a celebrar el conocimiento, Salma Hayek recordó que la moda también puede ser una forma de expresión inteligente.

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