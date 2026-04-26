La estación más colorida y alegre del año llega acompañada de propuestas que rompen con el cliché de la primavera: vestidos de color negro, tops en tonos metalizados, capas de cuero en rojo brillante, entre otras piezas que invitan a desafiar cualquier regla. Las colecciones de la temporada primavera-verano 2026 no se limitan a una sola corriente de pensamiento, sino que ofrecen diferentes teorías en cuanto al uso de color en tu look.

“Además de una fuerte influencia de los años 90, esta temporada se caracteriza por dar un mensaje de diversidad. Es por ello que la paleta de color va del blanco al negro, e incluye hasta calabaza y kaki”, afirma Abel López, diseñador de moda.

Más que seguir tendencias al pie de la letra, toma estos conceptos como referencia para crear atuendos que, además de hacerte sentir cómoda y fresca, saquen partido a tu belleza. Te presentamos los colores que verás durante los siguientes meses tanto en colecciones de lujo como en diseños de marcas accesibles.

Fotos: Angie Pineda. Asistente de foto: Siara Mata. Modelo: Diana Zenteno, by New Icon World. Estilismo: Tino Portillo. Asistente de estilismo: Fernanda Rojas. Maquillaje y peinado: Alberto Pérez. Locación: Hotel San Fernando (Condesa).

La modelo chiapaneca Diana Zenteno posa con look de Miu Miu. Foto: Angie Pineda

Justo en el blanco: Cloud Dancer

Designado como el Color del Año por el Instituto Pantone, el Cloud Dancer se describe como una tonalidad blanca discreta con ligeros matices grises. “Al igual que un lienzo, simboliza nuestro deseo de empezar desde cero. Permite desprendernos de capas de pensamiento obsoleto y abrir la puerta a nuevos enfoques”, así lo define Laurie Pressman, vicepresidenta de esta organización. Al combinarlo con colores pastel ofrece sutiles variaciones de tonalidad; en cambio, si se mezcla con negro, surge un poderoso contraste con vocación de clásico.

Entre las piezas clave para lucir el Cloud Dancer está un vestido con acabado satinado o un elegante abrigo a la rodilla, o como propone Abel López, una falda vaporosa acompañada de un top estructurado. “El color define por completo ese margen que, a su vez, va a determinar la forma, la textura, la luminosidad y el contrastado”, apunta el creador mexicano.

Look del diseñador mexicano Abel López. Arnés y cinto: Otalora Rohana. Botas: Michael Kors. Foto: Angie Pineda

50 sombras de rojo

De la mano de Dior, Celine y Brandon Maxwell, el rojo hace su entrada triunfal al guardarropa de primavera. Además de audacia, este color simboliza fuerza, poder y seguridad, de ahí que se incluya con regularidad en las colecciones de ready-to-wear. Esta temporada, en especial, predominan los diseños en tonalidad tomate, misma que puede combinarse fácilmente con otros tintes como cereza, granate o burdeos para llevarlo de pies a cabeza.

Una forma sencilla pero contemporánea de lucir este color es a través de un vestido midi de tono brillante, combinado con una capa de piel en un matiz ligeramente más oscuro. “El cuero es esencial cada temporada, ya que puede usarse en el día o la noche, con tacones o sneakers”, considera el diseñador mexicano José Sánchez. Para lucirlo de forma discreta, elige unos zapatos tipo pump, una bolsa pequeña de asa corta o incluso un collar propositivo.

Capa del diseñador mexicano José Sánchez. Vestido, bolsa y joyería: Bimba & Lola. Zapatos: Miu Miu. Foto: Angie Pineda

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Oscuros caprichos: negro

“El negro arrasa con todo lo que hay a su alrededor”, solía decir Gabrielle ‘Coco’ Chanel, quien lo convirtió en un símbolo de elegancia y autoridad. Incluso en primavera, se consolida como uno de los triunfadores de las pasarelas: Balenciaga, Schiaparelli y Saint Laurent lo elevan a la máxima sofisticación a través de materiales lujosos, cortes audaces, contrastes exquisitos (con dorado) y combinaciones que dejan a más de uno con la boca abierta.

Miu Miu, por su parte, propone atuendos frescos y muy reveladores, como minivestidos de encaje, acompañados de medias a la rodilla. La clave para no morir de calor es justamente ésa: seleccionar tanto piezas como tejidos ligeros para el día, mientras que para la noche “hay que apostar por lo básico cuando se trata de cuero: color negro y prendas como faldas, pantalones, chaquetas o gabardinas”, aconseja José Sánchez.

Vestido de la colección primavera - verano 2026 de Miu Miu. Foto: Angie Pineda

Detector de metales: plata

Los colores metalizados parecen difíciles tanto de llevar como de combinar, sin embargo, las propuestas actuales contradicen esta creencia. El reciente desfile de Gucci confirma que esta gama vendrá todavía con más fuerza durante los próximos meses. Desde unos vaqueros plateados hasta vestidos con mucho brillo, las opciones no se limitan a atuendos formales ni solo de noche: se pueden lucir en cualquier momento, así como en todo tipo de ocasiones.

Dolce&Gabbana apuesta esta temporada por el gris metalizado, en minifaldas de tweed combinadas con tops de cuello alto bordados con lentejuelas, un look perfecto para ir a un coctel por la tarde o una reunión de fin de semana. “Hay que elegir colores que hagan resaltar las facciones de la persona, no solo el diseño debe ser protagonista”, señala el diseñador Abel López. Estas tonalidades también pueden lucirse en tacones o bolsos.

Total look de Dolce & Gabbana. Foto: Angie Pineda

La vida en morado

El púrpura regresa con fuerza en esta temporada: desde los vaporosos vestidos de Valentino hasta los pantalones ajustados de Chloé. Si bien para algunas mujeres puede resultar complicado incluirlo en su guardarropa, hay una gran variedad de piezas para llevarlo todos los días; por ejemplo, en un suéter tejido acompañado de una falda larga de mezclilla, o bien, en unos pantalones de tiro alto combinados con un top rosa de cuello alto y un blazer marrón.

Prada se inclina por una versión más femenina: vestidos que fusionan un aire 'ladylike' con detalles utilitarios, como bolsillos. Basta sumar un par de guantes rosas, un pañuelo en forma de moño en el cabello y unos tacones de punta para acentuar la elegancia del look. Si aún con esta guía te parece demasiado atrevido o arriesgado, opta por un bolso tipo clutch en un material como satín o terciopelo, o si tu estilo es más casual, por unos cómodos Samba.

Vestido de la colección primavera - verano 2026 de Prada. Aretes: Otalora Rohana. Foto: Angie Pineda

Colores a la carta

Otras tonalidades observadas en las colecciones de primavera-verano 2026 incluyen:

Fucsia: en blusas de manga larga, chalinas con flecos y vestidos de noche.

en blusas de manga larga, chalinas con flecos y vestidos de noche. Lima: en cárdigan ligeros de lana, faldas lápiz de cuero y sneakers de nylon.

en cárdigan ligeros de lana, faldas lápiz de cuero y sneakers de nylon. Azul Klein: en suéteres de cuello V, pantalones de caída recta y bolsas de piel trenzada.

en suéteres de cuello V, pantalones de caída recta y bolsas de piel trenzada. Esmeralda: en vestidos de corte midi, blazers oversize y collares con cristales.

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