En un cruce cada vez más frecuente entre moda y experiencia sensorial, Magnum da un paso más en su vínculo con la industria al presentar una colección de alta costura de la mano del diseñador mexicano Jesús de la Garsa. La propuesta, titulada en torno al universo de la marca, no solo traduce códigos visuales, sino que convierte el placer en un lenguaje estético.

El diseñador mexicano Jesús de la Garsa. Foto: Cortesía Magnum

Desde su origen, Magnum ha buscado posicionarse más allá de un producto, como una experiencia. En ese contexto, la colección de Jesús de la Garsa se integra a una estrategia más amplia de la marca por conectar con nuevas audiencias a través de territorios culturalmente relevantes como la moda.

Alta costura inspirada en textura y contraste

La colección está compuesta por seis piezas que exploran la dualidad entre estructura y fluidez. Cuatro de los looks retoman los códigos clásicos de la marca, mientras que dos se inspiran en Magnum Bliss Nuez con Chocolate, su más reciente lanzamiento.

Una colección que traduce textura, contraste y sofisticación. Foto: Cortesía Magnum

El diseñador trabaja a partir de elementos clave del universo Magnum: el brillo del medallón dorado, la profundidad del chocolate y la riqueza de sus capas. Estos conceptos se traducen en siluetas que combinan rigidez con movimiento, generando prendas que no solo se observan, sino que evocan sensaciones.

La materialidad es central en la propuesta: relieves, aplicaciones, pedrería y textiles con volumen construyen superficies táctiles que remiten directamente a la experiencia del producto. A nivel cromático, predominan los tonos chocolate, acentos dorados y matices crema, desarrollados en degradados que aportan profundidad visual.

Piezas inspiradas en el más reciente lanzamiento de Magnum. Foto: Cortesía Magnum

En las piezas inspiradas en Magnum Bliss, la narrativa se vuelve más cálida: texturas que evocan la nuez y transiciones de color que van del chocolate intenso a tonos dorados construyen una estética más envolvente.

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Magnum y la moda: una relación que no es nueva

Aunque la colección puede parecer una incursión reciente, la relación entre Magnum y la moda tiene antecedentes claros. Desde su lanzamiento en 1989 como el primer helado premium para adultos, la marca ha construido un vínculo constante con este universo.

Una fusión donde la moda y los sentidos convergen. Foto: Cortesía Magnum

Representantes de la marca señalaron que esta conexión se ha desarrollado de manera orgánica, con colaboraciones y apariciones en pasarela a lo largo de los años. Incluso recordaron momentos como cuando Kate Moss incorporó Magnum en una pasarela de Vivienne Westwood en los años 90, consolidando ese puente entre moda y consumo cultural.

Más recientemente, la marca ha trabajado con firmas como Moschino, Karl Lagerfeld, Dolce & Gabbana y Lacoste, reforzando su posicionamiento dentro de este territorio.

Cultura, moda y nuevas audiencias

La colección de Jesús de la Garsa también forma parte de una estrategia más amplia enfocada en conectar con nuevas generaciones. La marca busca evolucionar su comunicación hacia espacios donde el consumidor ya está presente: el entorno digital y los creadores de contenido.

En ese sentido, la participación de perfiles vinculados al mundo fashion —como Regina Peredo, María Bottle o Ale Capetillo— responde a una lógica de amplificación orgánica dentro de comunidades que ya consumen moda como parte de su identidad.

Piezas que celebran el placer como una forma de expresión estética. Foto: Cortesía Magnum

El objetivo no es solo visibilidad, sino generar conversación desde experiencias: desde la personalización del producto hasta su traducción en piezas de alta costura.

Más allá de la colaboración puntual, la colección de Jesús de la Garsa plantea una pregunta interesante: ¿hasta dónde puede llegar una marca cuando decide habitar la moda no como tendencia, sino como lenguaje?

En este caso, la respuesta se construye desde la textura, el contraste y la experiencia. Porque si algo deja claro esta propuesta es que, en la moda contemporánea, el lujo ya no solo se ve. También se siente.

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