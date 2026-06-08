La Presidenta anuncia que la Liga MX y la Asociación Mexicana de Futbol se aliaron, para formar canteras para que niñas y niños se formen en el futbol.

Mikel Arriola Peñalosa, presidente de la Liga MX, menciona que los clubes de primera división contarán con escuelas para que las infancias puedan incursionar en este deporte.

Explica la estructura de las canteras y cómo se desarrollan.

"Que este sea un parteaguas que consolide los semilleros", expresa.

"Tenemos una oportunidad histórica y no la vamos a dejar pasar", dice el presidente de la Liga MX.