La Volvo Fashion Week México comenzó actividades en Guadalajara el martes 14 de abril con uno de los desfiles más esperados del calendario: el de las hermanas Julia y Renata.

Con una trayectoria consolidada dentro de la moda mexicana, las diseñadoras inauguraron la semana con “Nombrar”, una colección que toma como eje el concepto de identidad y su relación con el cuerpo, el lenguaje y la memoria, marcando el tono conceptual de esta edición.

Nombrar: una colección sobre identidad y lenguaje

La propuesta parte del acto de nombrar como un gesto que reconoce, invoca y otorga identidad. Desde esta idea, la colección se construye como una exploración que cruza lo corporal con lo simbólico.

A través del textil, las piezas funcionan como una especie de mapa sensorial que remite a distintos registros de la voz: susurros, pausas, intensidad y silencio. Esta intención se traduce en prendas que no solo se observan, sino que sugieren movimiento, ritmo y resonancia.

Así inicia la semana clave de la moda en Guadalajara. Foto: Volvo Fashion Week México

Siluetas, pliegues y construcción textil

En términos de diseño, “Nombrar“ se define por cortes precisos y variaciones sutiles que modifican las formas sin romper su origen.

Los pliegues juegan un papel clave, generando volumen y movimiento en las siluetas, mientras que las curvas y semicircunferencias evocan continuidad y fluidez. En contraste, ciertas líneas se interrumpen de manera abrupta, introduciendo tensión dentro de las prendas.

Texturas como organza, seda, tafeta y algodón construyen una narrativa visual donde el material no solo viste el cuerpo, sino que lo interpreta.

Texturas, pliegues y una pasarela sensorial. Foto: Volvo Fashion Week México

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Color, materiales y detalles de la colección

La paleta de color se mueve en tonos como verde reseda, gris basalto, taupé profundo, azul turki, azafrán y ocre, que refuerzan la intención sobria y sensorial de la colección.

En cuanto a materiales, destacan sedas en distintas versiones, organzas, lino plastificado y lana, que aportan contraste entre ligereza y estructura.

El styling se complementó con piezas artesanales, desde calzado elaborado en madera y piel con procesos tradicionales, hasta accesorios en plata, cerámica y cuerno que dialogan con el concepto de identidad desde lo material.

“Nombrar”: moda que explora identidad y cuerpo. Foto: Volvo Fashion Week México

La intervención de Ely Guerra en pasarela

Uno de los momentos más destacados del desfile fue la participación de Ely Guerra, quien acompañó la presentación con una intervención sonora basada en su álbum Zion.

La propuesta incluyó una reinterpretación musical que se integró al ritmo del desfile, además de un momento a capela que generó un contraste dentro de la experiencia escénica, reforzando el carácter sensorial de la colección.

Una semana clave para la moda mexicana

El arranque con Julia y Renata marca el inicio de una semana que reúne a diseñadores consolidados y nuevas propuestas dentro de la escena nacional.

La Volvo Fashion Week México se posiciona como una de las plataformas más relevantes para la moda en el país, no solo por su enfoque en diseño, sino por su capacidad de articular distintas disciplinas creativas en un mismo espacio.

Con “Nombrar”, Julia y Renata inaugura la semana con una propuesta que se aleja de lo inmediato para centrarse en lo conceptual, abriendo la conversación sobre identidad, cuerpo y lenguaje desde la moda. Así, la Volvo Fashion Week Guadalajara 2026 comienza con una colección que prioriza el proceso, la exploración y la construcción de significado a través del diseño.

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