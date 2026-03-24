La próxima cita de Volvo Fashion Week México (VFWMx) es en Guadalajara. La semana de la moda se celebrará del martes 14 al viernes 17 de abril, convirtiendo lugares emblemáticos en pasarelas llenas de propuesta y creatividad, como el Teatro Degollado, el Edificio Arróniz, la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres y la Sala Roxy.

En una conferencia de prensa que ofrecieron en los espacios del Museo Franz Mayer, Beatriz Calles, directora de VFWMx, dijo estar muy feliz por volver a Guadalajara y detalló que esta es la cuarta vez que la plataforma se presenta en la capital de Jalisco. Para ella, esta edición “es un reto porque es llevar moda a la gente que conoce de moda” y resaltó el gran talento que hay en el estado: modelos, diseñadores, fotógrafos, entre otros.

Beatriz Calles, directora de Volvo Fashion Week México. Foto: Cortesía VFWMx

“Volvo Fashion Week México en Guadalajara es un llamado a celebrar el trabajo creativo de la región, a vivir la moda desde una perspectiva que impulse el turismo y la cultura, donde la creatividad de Jalisco nutre la vanguardia y el posicionamiento de México dentro de la industria global de la moda”, expresaron mediante un comunicado.

El presidente de la plataforma, Cory Crespo, recordó que Fashion Week México tiene 19 años, se realiza dos veces al año y ha ofrecido más de 1,000 desfiles. La marca de automóviles Volvo Car México se convirtió en aliado de la semana de la moda mexicana en 2025 y esta es su tercera edición apoyando el talento local.

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Diseñadores que participarán en VFWMx

Daniel Herranz, director creativo de Volvo Fashion Week México, fue el encargado de compartir detalles de la agenda. Se realizarán 12 presentaciones, con un talentoso grupo de diseñadores tapatíos que destacan en la escena de la moda mexicana:

Abel López Alfredo Martínez Arrre, nueva firma del cantante Alejandro Fernández Benito Santos Calderoni Hackett London Julia y Renata Liberal Youth Ministry, por Antonio Zaragoza No Name, por Jonathan Morales Olmos y Flores Sentimiento, por María Isas Vanebon

Jonathan Morales (No Name), Beatriz Calles y Julia y Renata en espacios del Museo Franz Mayer durante la presentación del calendario de VFWMx. Foto: Cortesía VFWMx

Durante la inauguración del evento, que se llevará a cabo en el Teatro Degollado, harán la presentación del traje oficial de la Selección Nacional de México, diseñado por la marca Calderoni.

Otras artes serán parte de esta semana de la moda. El primer día habrá un espacio para el ballet, con Ana Elisa Mena, primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza de México. Seguidamente, la pasarela de Julia y Renata contará con la participación de la cantautora Ely Guerra.

El jueves 16, el diseñador Benito Santos ofrecerá un desfile que podrá ser apreciado por el público general, en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, a las 11:00 a.m. La cantante Ximena Sariñana acompañará su fashion show.

Calendario de la tercera edición de Volvo Fashion Week México. Foto: Cortesía VFWMx

Para más información, sigue en Instagram: @fashionweekmx.

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