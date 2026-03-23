Zara vuelve a posicionarse en la conversación global de la moda con una colaboración que va más allá de las prendas. En esta ocasión, une fuerzas con Willy Chavarria para presentar una colección que no solo propone siluetas y tendencias, sino también una narrativa profundamente ligada a la identidad latina.

La colección estará disponible a partir del 26 de marzo. Foto: Zara

Bajo el concepto de The House of Color, la campaña —rodada en México— se presenta como una especie de telenovela contemporánea, inspirada en las historias con las que el propio diseñador y su equipo crecieron. El resultado es una propuesta visual cargada de emoción, estética y referencias culturales que conectan directamente con el público.

Con el nombre “Vatísimo”, la colección retoma una palabra clave dentro de la cultura chicana: “vato”, utilizada de forma coloquial para referirse a la comunidad masculina, pero también como un símbolo de identidad y pertenencia.

Con este concepto, Willy Chavarria construye una narrativa que celebra la amistad, las raíces latinas y el orgullo cultural desde una perspectiva contemporánea.

Así es Zara x Willy Chavarria

La colaboración destaca por integrar el lenguaje visual del drama televisivo con el diseño de autor. En lugar de una campaña tradicional, la colección se presenta a través de una historia que evoca las telenovelas clásicas: intensidad, personajes marcados y una estética que juega entre lo cotidiano y lo aspiracional.

En este universo, el actor Alberto Guerra se convierte en el protagonista, aportando presencia y carácter a una narrativa que refuerza el concepto central de la colección: la moda como forma de identidad y expresión cultural.

Alberto Guerra es el protagonista de esta campaña. Foto: Zara

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Así es la colección: siluetas, volumen y actitud

En términos de diseño, Zara x Willy Chavarria apuesta por piezas que combinan estructura y fluidez, manteniendo la esencia del diseñador.

Entre los elementos clave destacan:

Sastrería oversized con cortes definidos

Pantalones amplios y siluetas relajadas

Prendas con inspiración workwear

Vestidos de líneas limpias y presencia minimalista

Accesorios con acentos metálicos y detalles statement

La paleta de colores se mueve entre tonos neutros como negro, blanco y beige, con toques de rojo y rosa que aportan contraste y dramatismo, en sintonía con la narrativa visual de la campaña.

La collab de Zara que mezcla drama, estilo y narrativa. Foto: Zara

Willy Chavarria: moda con identidad

Willy Chavarria se ha consolidado como una de las voces más relevantes de la moda contemporánea gracias a su capacidad de integrar temas sociales, diversidad e identidad en sus colecciones.

Su trabajo suele explorar las raíces latinas desde una perspectiva moderna, combinando estética, política y storytelling. Esta colaboración con Zara logra trasladar esa visión a una escala global sin perder autenticidad.

Sastrería, volumen y actitud: así es Zara x Willy Chavarria. Foto: Zara

Zara x Willy Chavarria no es solo una cápsula de temporada: es una propuesta que entiende la moda como narrativa.

Con The House of Color, la marca y el diseñador demuestran que las prendas también pueden contar historias, conectar con la cultura y reinterpretar referentes como las telenovelas desde un enfoque contemporáneo.

La colección estará disponible a partir del 26 de marzo en tiendas seleccionadas y en línea, lo que la convierte en uno de los lanzamientos más esperados de la semana.

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