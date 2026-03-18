En la Ciudad de México, la moda dejó de ser solo prenda para convertirse en experiencia. En el espacio creativo Bomboti, la firma 1/8 Takamura presentó CARNAVAL, su colección Primavera–Verano 2026: una propuesta que se mueve entre lo ritual, lo simbólico y lo profundamente corporal.

Más que un desfile o exhibición tradicional, el proyecto se plantea como un umbral: un punto de transición donde la identidad se transforma y el cuerpo se convierte en archivo vivo.

CARNAVAL de 1/8 Takamura convierte la moda en un ritual de transformación. Foto: Cortesía Carnaval

CARNAVAL: moda como ritual

La colección se construye desde un imaginario que habita entre la noche y el amanecer. En ese espacio suspendido, CARNAVAL propone una narrativa donde el caos, el gozo y la celebración funcionan como antesala del renacimiento.

Flores, movimiento y figuras en tránsito atraviesan la propuesta, dando forma a un universo donde lo sagrado y lo festivo se entrelazan. Aquí, la ropa no es solo estética: es símbolo.

La nueva colección de 1/8 Takamura explora identidad, cuerpo y movimiento. Foto: Cortesía Carnaval

Las piezas apuestan por siluetas fluidas, capas, volúmenes y textiles que evocan tanto lo ancestral como lo contemporáneo. La indumentaria funciona como una extensión del cuerpo en movimiento, reforzando la idea de transformación constante.

Uno de los elementos más interesantes de la colección es la presencia de figuras híbridas: seres que parecen habitar distintos tiempos al mismo tiempo.

El resultado es una propuesta que no busca encajar en tendencias, sino generar un lenguaje propio, donde la prenda se convierte en un dispositivo narrativo.

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¿Quién está detrás de 1/8 Takamura?

La firma 1/8 Takamura fue fundada en la Ciudad de México por Guillermo Vargas Ayluardo, quien entiende el diseño como una construcción de significado más allá de lo visual.

Su trabajo se caracteriza por una estética atemporal que dialoga con distintas tradiciones textiles, especialmente de México y Japón, creando piezas que combinan técnica, memoria e identidad.

En su universo creativo, la ropa no es un objeto aislado, sino parte de un sistema que conecta cuerpo, historia y entorno.

1/8 Takamura.1/8 Takamura. Foto: Cortesía Carnaval

Más que moda: una experiencia

La presentación de CARNAVAL no se limita a la ropa. Como parte del proyecto, se exhibe un cortometraje documental dirigido por Julio Muñoz, que amplía el universo conceptual de la colección y profundiza en su dimensión estética.

El espacio mismo también juega un papel clave. Bomboti se transforma en un escenario inmersivo donde conviven imagen, cuerpo y prenda, reforzando la idea de la moda como experiencia viva.

Este enfoque se alinea con la visión de MYTGLVDK, el estudio detrás del espacio, que concibe cada proyecto como un punto de encuentro entre disciplinas, donde arquitectura, diseño y narrativa se integran.

Entre lo ancestral y lo contemporáneo, así se vive CARNAVAL en CDMX. Foto: Cortesía Carnaval

Una celebración del presente

CARNAVAL no solo habla de moda, sino de procesos: de cambio, de identidad y de celebración. En un momento donde la industria busca nuevas formas de expresión.

1/8 Takamura propone mirar hacia el ritual, hacia el cuerpo y hacia la emoción como ejes creativos. El resultado es una colección que no solo se observa, se siente.

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