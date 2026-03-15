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La influencer y empresaria Georgina Rodríguez asistió al desfile de Valentino en Roma con una trenza elegante y relajada. El desfile de moda fue presentado por el famoso diseñador Alessandro Michele, director creativo de la marca italiana.

En te contamos todo sobre el peinado de Georgina y el vestuario que usó.

Georgina Rodríguez en el Palacio Barberini para el desfile de Valentino. Foto: Instagram @georginagio
Georgina Rodríguez en el Palacio Barberini para el desfile de Valentino. Foto: Instagram @georginagio

El peinado de Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez se presentó en Roma para asistir al desfile de Valentino, otoño-invierno 2026-2027, en el Palacio Barberini.

La empresaria lució una elegante trenza francesa en su cabello oscuro, la cual empezaba en la parte superior. El peinado se trenzó en su cabello natural, por lo que el recogido tenía un largo medio, con dos mechones ondulados que caían frente al rostro.

Para obtener ese look que irradió elegancia, pero con un toque relajado, evitaron apretar los mechones del pelo en el recogido, en cambio, se trenzaron con suavidad y algunos de ellos sobresalieron estilo messy.

El brillo natural del cabello de Georgina Rodríguez no pasó desapercibido.

La trenza francesa elegante y relajada de Georgina Rodríguez. Foto: Instagram @georginagio
La trenza francesa elegante y relajada de Georgina Rodríguez. Foto: Instagram @georginagio

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Georgina Rodríguez en vestido de terciopelo negro

Junto con la trenza francesa, la influencer Georgina lució un vestido negro de terciopelo con mangas largas, escote de hombros descubiertos y tirantes de listón que empezaban en forma de “V” desde el centro del busto hasta la parte trasera de los hombros.

En la parte central del vestido Valentino, a la altura del busto, sobresalió un moño del mismo color. La falda del vestido es de tipo tulipán, con un drapeado en la parte de en medio.

Encima de las mangas, Georgina portó un reloj y unos aretes de diamantes de la joyería Chopard y, por supuesto, su anillo de compromiso. Sumó a su look una bolsa y unos zapatos de la marca.

Georgina Rodríguez con su vestido de terciopelo negro, zapatos y bolsa de Valentino. Foto: Instagram @georginagio
Georgina Rodríguez con su vestido de terciopelo negro, zapatos y bolsa de Valentino. Foto: Instagram @georginagio

La casa de moda explicó que quisieron entrelazar la arquitectura con la moda en esta colección, ya que, “al igual que la arquitectura, la moda estabiliza y desestabiliza, orienta y desorienta, afirma y cuestiona”.

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