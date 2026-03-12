La marca de belleza e.l.f. Cosmetics trae novedades que van a alegrar el día de quienes sueñan con tener siempre una piel luminosa: desde productos de skincare efectivos hasta maquillaje en tendencia. Estos esenciales están pensados para lograr el popular efecto glow en el rostro, sinónimo de una piel hidratada, saludable, incluso rejuvenecida.

Una novedad de e.l.f. para tus labios. Foto: Cortesía e.l.f.

El nuevo skincare de e.l.f.

Sabemos que esta tendencia de belleza no se logra únicamente con maquillaje. Comienza con el cuidado de la piel: limpieza, hidratación y protección solar son los pasos básicos para mantener un cutis que se siente y se ve sano y luminoso.

Con esto en mente, presenta dos nuevos miembros de la familia de su línea e.l.f. SKIN: un tónico facial y una crema hidratante.

Thirst Burst Pore-fecting Toner

Es un tónico exfoliante e hidratante. Contiene 2% de BHA, conocido como ácido salicílico, que ayuda a mejorar la apariencia de los poros, y un complejo de hibisco que ayuda a hidratar la piel. Además de sus beneficios, amarás el diseño de su botella.

El tónico de e.l.f. SKIN exfolia e hidrata. Foto: Cortesía e.l.f.

Cómo usar: puedes aplicarlo después de limpiar tu piel, con las manos o un algodón, dando ligeros toquecitos sobre la piel. No es necesario enjuagar.

Holy Hydration! Barrier Goals Cream

Los productos hidratantes son indispensables para lograr una piel luminosa. La marca explica que este producto fortalece la barrera cutánea y “la prepara para sobrevivir al ritmo urbano, la contaminación y los cambios de clima”.

Entre sus ingredientes principales encontramos aloe vera, aceite de jojoba, manteca de karité, vitamina E y aceite de semilla de uva; juntos ayudan a retener la humedad, nutren y suavizan la piel, y también contribuyen a unificar el tono.

Una crema hidratante que calma. Es ligera. Foto: Cortesía e.l.f.

Cómo usar: después de limpiar, tonificar y aplicar tu suero favorito,masajea sobre el rostro y el cuello una pequeña cantidad de crema (especialistas ejemplifican con el tamaño de un chícharo). Finaliza con tu protector solar.

Maquillaje glow: iluminador y labial

Con la piel bien preparada, ya estás lista para probar los dos productos de maquillaje de e.l.f.: highlighter y lipstick.

Halo Glow Silky Powder Highlighter: uno de los productos de maquillaje que ayuda a lograr el efecto glow es el iluminador. Este highlighter en polvo ofrece una sensación sedosa y un brillo sutil de larga duración, además, es fácil de difuminar. Viene en cinco tonos, como perlado, dorado y bronce.

Mejora tu maquillaje con una dosis de iluminador. Foto: Cortesía e.l.f.

La marca sugiere que sea aplicado con su brocha High Points Highlighter Brush. “La iluminación se coloca con precisión milimétrica sobre pómulos, arco de ceja y puntos estratégicos”, detallan.

Glow Reviver Slipstick: ¿Lipstick o lip oil? e.l.f une ambos en esta presentación. Esta barra de aceite labial tiene una acción hidratante, mientras aporta una dosis suave y jugosa de color modulable, ideal para la primavera 2026. Hay 10 tonos disponibles, desde rosas, pasando por los nude, hasta naranjas y rojos. ¡Y tienen aroma a mango!

Hidratación con color: salud y belleza para tus labios. Foto: Cortesía e.l.f.

“Más que lanzamientos individuales, esta propuesta redefine cómo entendemos la presencia. El glow contemporáneo no busca brillar por segundos; busca acompañarte todo el día”, afirma la marca sobre su propuesta.

