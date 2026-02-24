¡La primavera ya está cerca! El maquillaje que usamos en nuestra vida diaria en esta temporada puede ser sencillo, pero lleno de estilo. Si quieres verte fresca y diferente continúa leyendo para descubrir cinco tendencias de maquillaje destacadas.

5 tendencias de maquillaje para primavera 2026

1. Maquillaje glowy

El maquillaje glowy sigue en tendencia. La piel destaca por su luminosidad, que se logra al mantener la hidratación con cremas faciales y tomando mucha agua. Al mismo tiempo debemos tener un adecuado ciclo de sueño, cuando no se cumplen nuestras horas de descanso, la piel lo reciente.

Otra recomendación con maquillaje sería seguir la rutina glowy de la modelo y empresaria Hailey Bieber, la cual comienza con preparar bien la piel con hidratante y bloqueador solar. Luego:

Aplicar un poco de corrector en zonas como ojeras o rojeces.

Poner iluminador en las áreas del rostro como pómulos y puente de la nariz.

Usar un rubor en crema para agregar más vida y brillo.

Aplicar gloss labial.

Finalizar con polvo para matizar la zona T del rostro.

2. Labios naturales

Para primavera, los labios son parte esencial del maquillaje y lo más recomendable es mantener su naturalidad lo mejor posible. Puedes agregar un poco de color a tus labios, pero esta vez prueba un tono nude que coincida con tu color natural.

El delineado puede salirse del contorno natural. Un ejemplo de estos labios, son los maquillajes de Nina Park, famosa maquilladora de celebridades.

Los labios son parte esencial para preparar nuestro maquillaje y lo más recomendable es mantener su naturalidad. Foto: Instagram @ninapark

3. Mejillas chapeadas

La página web de maquillaje IPSY recalca que el rubor seguirá siendo tendencia este año y en primavera estará más presente, sin embargo, el blush cargado que se ha usado en los últimos años se despide y le da la bienvenida a una apariencia natural.

Cualquier tono de rubor está bien, pero el rosado es el tono en tendencia.

De igual manera, no está de más recordar el consejo de la exmaquilladora de Victoria’s Secret Rose-Marie Swift, quien a través de redes sociales compartió que un blush rojo en crema siempre será mejor opción debido a la apariencia y tono natural que deja.

El rubor seguirá siendo tendencia este año y en primavera estará más presente, con una apariencia más discreta. Foto: Instagram @selenagomez

Leer también: Cómo eliminar los puntos negros con bicarbonato de sodio y miel

4. Brillo y más brillo

El “glow” no solo estará en la piel, puedes llevar el brillo en las sombras de ojos, en los iluminadores y en los labios. Si no te gusta mucho el brillo puedes agregar pequeñas piedras en párpados o solo un poco de brillo a tu lagrimal.

El “glow” estará en la piel, en las sombras de ojos, en los iluminadores y en los labios también puedes llevar ese brillo. Foto: Instagram @sophiasinot

5. Inspiración de sombras de los años 60 y 70

Durante estas décadas las sombras de ojos eran protagonistas en el maquillaje, los colores llamativos que se utilizaban captaban la atención, como el azul o el blanco.

Dichos tonos eran de un color vibrante, nunca cargado, solo agregaban poco producto. Los colores que más se verán y hemos vistos en pasarelas o en famosas son las sombras blancas, azules, verdes y lilas.

Durante estas décadas las sombras de ojos eran protagonistas en el maquillaje, y regresan en tonos blancos, azules, verdes y lilas. Foto: Instagram @gabriette

Leer también: 5 cortes de cabello para lucir fresca en primavera

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/