La alfombra roja de los Premios BAFTA 2026 confirmó que el vestido negro sigue siendo el código definitivo del glamour. Lejos de ser una elección segura, esta temporada se transformó en un lienzo para explorar siluetas arquitectónicas, transparencias, bordados y referencias vintage.

Desde propuestas minimalistas hasta piezas históricas de archivo, estas cinco celebridades demostraron por qué el negro sigue dominando la narrativa de la alfombra roja.

Emma Stone en Louis Vuitton

Emma Stone apostó por un vestido negro personalizado de Louis Vuitton que combinó elegancia clásica con una construcción contemporánea. El diseño presenta un cuello halter y un pronunciado escote en forma de lágrima que recorre el torso, creando un efecto arquitectónico que transforma la silueta tradicional.

La pieza cae hasta el suelo con una cola sutil, aportando movimiento sin romper la limpieza visual del diseño. Stone complementó el look con un recogido suave y joyería discreta, reafirmando el poder de un vestido que no necesita excesos para dominar la alfombra roja.

Emma Stone optó por llevar un vestido Louis Vuitton. Foto: EFE

Renate Reinsve en Louis Vuitton

Renate Reinsve llevó el negro hacia una estética más audaz con un vestido Louis Vuitton de inspiración noventera. El diseño, de terciopelo y con escote strapless, incorpora un cut-out asimétrico que revelaba el torso, creando una silueta moderna y poderosa.

El vestido abraza el cuerpo antes de caer en una falda limpia y estructurada, mientras que un collar escultórico aporta el contraste perfecto. El resultado fue una interpretación contemporánea del minimalismo sensual.

El vestido negro de Renate Reinsve fue uno de los favoritos. Foto: EFE

Kylie Jenner en Thierry Mugler

Kylie Jenner apostó por la moda de archivo con un vestido negro vintage de Thierry Mugler, originalmente presentado en la colección Primavera-Verano 1999. El diseño destaca por su escote en forma de corazón y aplicaciones de pedrería multicolor que captaban la luz desde cada ángulo.

La silueta estructurada y el terciopelo negro crearon un equilibrio entre dramatismo y sofisticación, confirmando el regreso de las piezas vintage como protagonistas de la alfombra roja.

Leer también: Estrellas latinas que dominan el mundo de los sneakers

Odessa A’zion en Dior

Odessa A’zion apostó por una interpretación más sensual del vestido negro con un diseño de encaje floral de Dior que incorpora transparencias que aportan sensualidad y ligereza visual. El vestido, creado por Jonathan Anderson, destaca por su escote de hombros caídos.

La silueta fluida refuerza una estética moderna alineada con la tendencia actual de mostrar la piel desde la sutileza.

Odessa A'zion eligió un vestido de encaje floral. Foto: EFE

Gracie Abrams en Chanel

Gracie Abrams escogió un vestido negro de Chanel que combina elegancia clásica con detalles contemporáneos. La pieza, perteneciente a la colección Pre-Fall 2026, incorpora bordados florales y pedrería en tonos turquesa que contrastan con la base oscura.

La espalda descubierta y la silueta limpia permitieron que los bordados fueran protagonistas, logrando un equilibrio entre romanticismo y sofisticación moderna.

Gracie Abrams en los BAFTA 2026. Foto: EFE, AP

En los BAFTA 2026, el vestido negro no fue una coincidencia, sino una declaración. Desde archivos hasta diseños personalizados, cada pieza demostró que el verdadero impacto está en la construcción, la textura y la actitud. Más que un color, el negro sigue siendo el símbolo definitivo de poder en la alfombra roja.

Leer también: Breitling y Aston Martin se unen y lanzan nuevo reloj Navitimer

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters