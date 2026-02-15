Hay alianzas que parecen nuevas, pero en realidad solo estaban esperando el momento correcto para reencontrarse. Breitling y Aston Martin nacieron con la misma obsesión: la velocidad. Uno aprendió a medirla con precisión quirúrgica. El otro a dominarla sobre el asfalto. Durante más de un siglo, sus caminos avanzaron en paralelo.

Tiempo y velocidad, reunidos de nuevo. Foto: Cortesía Breitling

Hoy, se unen oficialmente en una asociación global que conecta la ingeniería relojera suiza con el universo Aston Martin, desde sus autos artesanales en Gaydon hasta la intensidad del paddock de la Fórmula 1.

El punto de partida es contundente: el lanzamiento del Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin Aramco Formula One Team, un reloj que marca el regreso de Breitling a la F1.

Breitling y Aston Martin: una historia que empezó con la velocidad

En 1907, Leon Breitling presentó el Vitesse, el primer cronógrafo capaz de medir velocidades de hasta 250 km/h. Fue tan preciso que la policía suiza lo utilizó para emitir las primeras multas por exceso de velocidad.

Años después, en Inglaterra, Lionel Martin y Robert Bamford ganaban una carrera en la colina Aston Hill con un vehículo construido a mano. Así nació Aston Martin.

Ambas marcas crecieron impulsadas por la misma ambición: precisión, rendimiento y diseño con propósito.

El nuevo Navitimer B01 Chronograph 43. Foto: Cortesía Breitling

El Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin Aramco F1 Team

El primer reloj cobrandeado de esta asociación no es simbólico: es técnico, potente y radicalmente deportivo.

Limitado a 1,959 piezas —en homenaje al año del debut de Aston Martin en la F1—, el nuevo Navitimer introduce varias primicias:

Caja de titanio ultraligero, la primera en la historia del Navitimer.

Esfera de fibra de carbono, inspirada en los materiales de la cabina de un monoplaza.

Tonalidad Aston Martin Racing Green con acentos verde lima.

Racing Green con acentos verde lima. Correa de piel texturizada que evoca un arnés de competición.

Fondo de caja de zafiro abierto.

La marca informa que en su interior late el calibre de manufactura Breitling 01, cronómetro certificado por el COSC, con 70 horas de reserva de marcha. El rotor negro mate —desarrollado exclusivamente para esta edición— está fabricado en tungsteno con recubrimiento PVD e incorpora el logotipo del equipo Aston Martin Aramco Formula One.

Raicing Green, fibra de carbono y precisión suiza. Foto: Cortesía Breitling

En el reverso se lee:

“One of 1959”

“Instruments for Drivers”

No es un simple reloj con logo. Es una pieza construida con el mismo lenguaje técnico que un monoplaza.

El regreso oficial a la F1

El logotipo de Breitling aparecerá en el AMR26 y en la indumentaria del equipo durante toda la temporada 2026. La asociación debutará en pista en el Gran Premio de Australia, en Melbourne.

No es solo patrocinio. Es una declaración de principios: tiempo y velocidad vuelven a encontrarse. Porque si Aston Martin domina los segundos en pista, Breitling los controla desde la muñeca.

Combina titanio, fibra de carbono y el icónico Racing Green en una edición limitada a 1,959 piezas.

