Los tenis tienen un espacio inamovible en el clóset de todos. Su estética deportiva se puede adaptar a diferentes estilos y ocasiones de uso, incluso se llevan con prendas elegantes. En el vasto universo de este calzado, surgieron las “sneakerinas” (juego de palabras por “sneakers” y “ballerinas”), que han ganado popularidad en los últimos meses y se proyectan como uno de los favoritos de 2026.

Diferentes marcas deportivas han lanzado sus versiones de estos zapatos planos inspirados en la delicada estética del ballet, incluso firmas de lujo como Miu Miu y Louis Vuitton han creado sus diseños. La marca mexicana Panam propone sus creaciones para sumarnos a esta tendencia viva en primavera 2026, sus tenis estilo ballerina son cómodos, delicados, elegantes y muy combinables.

La estética del ballet inspira el calzado deportivo. Foto: Instagram @panamoficial

Así son los tenis ballerina de Panam

Hace poco nos invitaron a ver los detalles de los tenis ballerina de Panam, una de sus propuestas destacadas para vestir en la cercana primavera, aunque están disponibles desde inicios del año y se pueden lucir ahora mismo. La apuesta es por colores neutros que quedan bien con todo. Su distintiva letra P es parte de los diseños creando un bonito contraste.

Emi. Este par está disponible en las combinaciones de rosa pastel y blanco, blanco y plateado y beige y crema (latte). Su suela de goma es de color blanco y tiene bandas elásticas en el empeine, además de un aute lntico corte lateral.

Tenis de gamuza negros, para el día a día. Foto: Instagram @panamoficial

Geisha. Esta silueta tiene doble correa con hebilla plateada y una punta con diseño en T de gamuza, que crea contraste de texturas en tendencia. Se pueden conseguir en blanco con la P negra, negro con la P blanca, y blanco con el logo rosa y puntera crema.

En la propuesta de Panam, destaca el toque rosa. Foto: Instagram @panamoficial

Leer también: Así es la colección Levi’s x Jordan

Guillermina. Resaltan su suela de goma cafecito en tendencia y su correa que evoca el elegante calzado Mary Jane; esta tiene cierre de velcro para mayor practicidad. Hay diseños en combinaciones de blanco, negro y crema. Además, también hay unos modelos para peques en su tienda online.

Los neutros claros siguen en tendencia, alineados con la estética minimalista. Foto: Instagram @panamoficial

Los tenis estilo ballerina son muy versátiles, se pueden llevar con jeans, faldas cortas y midi, shorts y vestidos, para un outfit casual. En viernes de oficina casuales, también se pueden lucir con pantalones chinos o wide leg. Los que tienen color rosa, añadirán un pop de color llamativo y sin exceso al look, además, esta tonalidad siempre da un acento femenino.

Cuánto cuestan los tenis ballerina de Panam

Las bailarinas deportivas de Panam se pueden conseguir en sus tiendas físicas y online: panam.com.mx, en tallas que van de 23 a 26. Su precio es de $699 pesos. Los tenis Guillermina para niñas cuestan $379.

Tips de limpieza. “Para la limpieza regular, usa un paño húmedo para remover el polvo y las manchas superficiales. Evita sumergirlos en agua, ya que esto puede afectar el material sintético. Si tienes manchas más difíciles, un poco de jabón neutro diluido en agua funcionará perfectamente. Guárdalos en un lugar seco y ventilado, preferentemente con papel de seda adentro para que mantengan su forma”, explican en el sitio de la marca.

Leer también: La colección "Rancho" de MAJA es ideal para parejas que aman la ropa outdoor

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters