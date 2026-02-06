El 14 de febrero es la oportunidad perfecta para sacar nuestro lado romántico, incluso en la moda. Ya sea eligiendo prendas y accesorios en los colores de la temporada, como el rosa y rojo, o atreviéndonos a llevar una manicura aesthetic.

Si este San Valentín 2026 quieres lucir más fashion que nunca, en De Última te presentamos 7 ideas de uñas para esa cita tan especial con tu pareja o amigos.

La manicura se reinventa en San Valentín con diseños románticos, colores vibrantes y detalles creativos. Foto: Freepik

7 diseños de uñas aesthetic para llevar este San Valentín

Durante San Valentín, cuyo origen se remonta al siglo III en Roma, muchas mujeres aprovechan la ocasión para elevar su estilo y priorizar el autocuidado incluso en detalles sencillos, como lo es la manicura.

Por lo regular, las tendencias de la celebración apuntan a diseños de uñas con corazones, símbolo universal del amor entre pareja, amigos y hasta por una misma. Sin embargo, hay más detalles que pueden hacerlas lucir aesthetic, por ejemplo:

1. Corazones al centro

Una manera sencilla y versátil de incorporar este elemento, es colocar un corazón al centro de una o de todas las uñas. Puede ir dibujado sobre una base nude para darle un acabado discreto o sobre fondos de colores vibrantes como el fucsia si buscas algo más llamativo.

Aunque los colores tradicionales de la temporada suelen ser rojo, rosa y blanco, elegir otros tonos también puede transmitir mensajes como:

Rojo: amor verdadero, pasión y romance intenso.

Naranja: amistad, entusiasmo y cariño que comienza.

Amarillo: alegría, optimismo y amistad sincera.

Verde: esperanza, equilibrio, naturaleza o reconciliación.

Azul: confianza, seguridad, lealtad y amistad sólida.

Morado: admiración, amor misterioso o reservado.

Blanco: pureza, sinceridad y nuevos comienzos.

Marrón: estabilidad, calidez y conexión con lo natural.

Los corazones al centro sobre base nude crean una manicura romántica y minimalista. Foto: Etsy

2. Mini corazones

Este segundo estilo apuesta por mini corazones distribuidos sobre la uña, ideales para lograr un diseño minimalista y delicado.

El diseño puede llevarse sobre una base nude para un acabado discreto o combinarse con una manicura francesa para darle un toque moderno.

Ya sea colocándolos en una uña como acento o replicándolo en todas, es una propuesta que se ha convertido en tendencia en redes sociales gracias a su estética refrescante:

Los mini corazones son tendencia en San Valentín por su estilo romántico y elegante. Foto: Etsy

3. Corazón ojo de gato

Otro de los diseños ganadores para San Valentín 2026 son las uñas con corazón en tonos iridiscentes, creadas con la técnica conocida como "ojo de gato".

Este tercer estilo destaca por su efecto luminoso y cambiante, que refleja la luz y genera profundidad con su mezcla de pigmentos.

Para lograrlo, primero aplica un esmalte magnético y, con ayuda de un imán, se manipulan las partículas metálicas para formar distintos patrones, es decir, la silueta del corazón.

El resultado es una manicura moderna, llamativa y sofisticada:

El efecto ojo de gato con esmalte magnético forma corazones iridiscentes que aportan brillo y profundidad a la manicura. Foto: Etsy

4. Corazones con aura

Aunque puede confundirse con el anterior diseño, los corazones aura se distinguen por su acabado más suave y etéreo, sin efectos iridiscentes ni brillo metálico.

La clave para lograrlo está en el degradado, que simula una especie de “halo” de color como si la uña tuviera luz propia.

La aplicación comienza con una base nude o lechosa; después, con ayuda de una esponja de maquillaje o una brocha suave, se dan pequeños toques de esmalte rosa en el centro de la uña y se difumina hacia afuera hasta crear el degradado.

De tal modo que se construye una transición entre el rosa en uno o dos niveles más claros. Y al centro se coloca un pequeño corazón en pegatina o relieve.

El diseño aura con degradado rosa y un corazón difuminado es perfecto para un look femenino. Fotos: Etsy

5. Corazones en las puntas

Ideales para uñas almendradas o en forma stiletto, este quinto diseño consiste en dibujar un corazón justo en la punta de la uña.

Se trata de una versión creativa de la manicura francesa: en lugar de la clásica línea blanca, la punta se transforma en un corazón, lo que proyecta un look atrevido y femenino.

Las puntas en forma de corazón reinventan la manicura francesa. Foto: Etsy

6. Besos

Si los corazones no son lo tuyo y prefieres otro estilo, los diseños con forma de labios o besos pueden ser tu mejor acierto. Por lo general, se colocan sobre uñas en tono nude o transparente, con figuras rojas para crear un contraste y lograr que resalten los trazos.

También puedes optar por llevar los pequeños besos distribuidos en varias uñas o una. Sin duda, es una opción divertida y coqueta que, sin recurrir a los clásicos corazones, sigue representando el espíritu de San Valentín.

Los besos rojos sobre uñas nude son un diseño creativo para San Valentín. Foto: Etsy

7. Diseños 3D

Para quienes disfrutan darlo todo en sus looks de San Valentín, las uñas 3D con corazones pueden ayudarles a cumplir su propósito.

Este tipo de manicura incorpora aplicaciones con volumen, como figuras moldeadas, pedrería, charms o pequeños moños, que aportan textura y un efecto más llamativo.

A menudo se combinan con detalles estilo coquette, entre ellos, lazos, flores y regalos para darle a las manos un look dulce y maximalista.

Las aplicaciones 3D con corazones, moños y pedrería crean una manicura maximalista. Foto: Etsy

El próximo 14 de febrero, lo más importante es que te sientas cómoda y hermosa para celebrar al amor. Más allá de las tendencias, el estilo que elijas debe ser un reflejo de lo que sientes por ti y tus seres queridos.

