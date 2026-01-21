Las manos son una de las primeras zonas donde el paso del tiempo se hace visible, pero también una de las más fáciles de rejuvenecer visualmente. Elegir los colores de uñas en tendencia que rejuvenecen las manos puede marcar una diferencia inmediata: iluminan la piel, disimulan manchas y aportan un efecto pulido que eleva cualquier look.

Hoy, las tendencias en manicura se alejan de los contrastes duros y apuestan por tonos estratégicos que favorecen a distintos tonos de piel. Desde neutros cálidos hasta colores suaves con efecto glow, estos esmaltes se han convertido en aliados clave para un efecto manos jóvenes, cuidadas y actuales.

¿Cuáles son los colores de uñas que rejuvenecen las manos?

Los tonos que mejor funcionan son aquellos que armonizan con la piel y no generan contraste excesivo. Estos son los favoritos del momento:

Rosa lechoso

Clásico, elegante y altamente favorecedor. Este tono suaviza la apariencia de la piel, disimula venas marcadas y aporta un efecto limpio inmediato. Es uno de los colores de uñas en tendencia que rejuvenecen las manos más pedidos en salones.

Los esmaltes que iluminan la piel y restan años. Foto: Instagram @medialunanailsec

Nude cálido

Los tonos nude con subtonos durazno o miel son muy favorables. A diferencia de los tonos fríos, estos esmaltes de uñas no apagan la piel y ayudan a que las manos se vean más uniformes y luminosas.

Un nuda cláscio. Foto: Instagram @merrycoloroficial

Leer también: Diseños de uñas elegantes para lucir en 2026

Tonos elegantes que rejuvenecen sin esfuerzo

No todo tiene que ser neutro. Algunos colores de esmaltes bien elegidos también restan años:

Rojo cereza

Más suave que el rojo clásico, el rojo cereza ilumina la piel, estiliza las manos y aporta un aire sofisticado sin endurecerlas.

Si tus manos se ven apagadaas, este color de manicura lo cambia todo. Foto: Instagram @artium_bella

Malva claro

Entre rosa y lila, este tono de esmalte neutraliza subtonos apagados de la piel y crea un efecto visual más terso y juvenil.

El manicura elegante que estiliza las manos. Foto: Instagram @goldglamsalon

Blanco perlado

Más favorecedor que el blanco puro, el blanco perlado refleja la luz y da un acabado pulido que rejuvenece al instante. Es uno de los tonos que más se llevará en 2026.

Si quieres manos más jóvenes, inicia por el color de tus uñas. Foto: Instagram @veliamuse

Elegir colores de uñas en tendencia que rejuvenecen las manos no se trata solo de moda, sino de entender qué tonos trabajan a favor de la piel. Una buena manicura puede ser tan efectiva como un accesorio o un beauty look bien ejecutado.

Cuando el color es el correcto, las manos se ven más cuidadas, más luminosas y, sobre todo, más jóvenes. Y ese efecto —sin duda— nunca pasa de moda.

Leer también: Bronze mani, el nuevo diseño de uñas de Selena Gómez

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters