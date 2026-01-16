Cuando Selena Gomez lanza un producto de belleza, el impacto va mucho más allá del maquillaje. Su nuevo Warm Wishes Soft Matte Powder Bronzer de Rare Beauty no solo marca una evolución en el acabado mate —más suave, más luminoso y más real—, sino que ya está influyendo en todo el universo beauty, desde la piel hasta las uñas. La prueba está en el reciente Bronze Mani creado por su nail artist, Tom Bachik, una combinación que confirma que el look bronceado ahora también se lleva en las uñas.

La "Bronze Mani" de Selena Gómez

El verdadero detalle que terminó de amarrar el beauty look fue la manicura. En la imagen, Selena Gomez apuesta por unas uñas cortas, con forma squoval (cuadradas con esquinas redondeadas), con un acabado pulido que se siente limpio, sofisticado y muy actual. El tono: un café bronce con matices cálidos, ni completamente nude ni oscuro, que se funde perfecto con el tono de la piel.

Manicura bronce inspirada en el nuevo lanzamiento de Rare Beauty. Foto: Instagram @tombachik

Bachik detalló los esmaltes que empleó, los que dieron el bonito tono bronce fueron chocolate y bronce con glitter. Primero usó el color de esmalte en gel "Serengeti plains" y luego el tono "The Sun", que tiene el acabado con brillos, ambos de la marca Aprés Nails.

No hay diseños recargados ni nail art evidente. Aquí el protagonismo está en el color sólido, el brillo controlado y la forma bien definida. Es una manicura que grita lujo silencioso y que funciona como extensión natural del maquillaje bronceado del rostro.

El nuevo bronzer de Selena Gomez

El Warm Wishes Soft Matte Powder Bronzer de Rare Beauty fue diseñado para lograr un efecto bronceado real, sin resecar la piel ni marcar textura. Su fórmula en polvo mate suave se desliza con facilidad, se difumina sin esfuerzo y deja un acabado fresco, casi imperceptible.

Disponible en siete tonos, el bronzer está pensado para adaptarse a distintos subtonos de piel, logrando ese efecto “buena cara” que no parece maquillaje. Es ideal para quienes buscan definición sutil, calidez y un look natural que se mantenga durante el día.

Disponible en 7 tonos diferentes. Foto: Rare Beauty

El lanzamiento está disponible a partir del 15 de enero en línea y en tiendas Sephora, Sephora México, Sephora Canadá, Kohl’s y en rarebeauty.com.

Más que un simple lanzamiento de maquillaje, el nuevo bronzer de Selena Gomez que inspiró su nueva mani confirma algo que ya se venía gestando en el mundo beauty: las uñas se han convertido en una extensión directa del makeup. Tonos bronce, cafés cálidos y acabados pulidos reflejan el mismo efecto que se busca en la piel: luminosidad natural, sofisticación y cero excesos.

