El frío no solo se siente: se nota, y una de las primeras zonas en delatarlo son las manos. Bajas temperaturas, viento, cambios bruscos de clima y el contacto constante con agua caliente hacen que la piel se reseque, se irrite e incluso se agriete. Por eso, aprender cómo cuidar las manos cuando hace frío es clave para mantenerlas saludables y estéticamente bonitas durante toda la temporada.

A diferencia del rostro, las manos suelen quedar fuera de la rutina de skincare, aunque están expuestas todo el día. La buena noticia es que con algunos ajustes simples —y sin complicarse— es posible evitar la resequedad extrema y el aspecto áspero.

Tips para cuidar las manos del frío

Hidratación constante

El primer paso para cuidar las manos en invierno es aplicar crema varias veces al día, no solo antes de dormir. Lo ideal es elegir fórmulas con ingredientes como manteca de karité, glicerina, ceramidas o aceites naturales, que ayuden a restaurar la barrera de la piel.

Un tip clave: hidratar justo después de lavarlas, cuando la piel aún está ligeramente húmeda. Esto ayuda a sellar mejor la humectación y evita que la piel “seque” por completo.

¿Manos resecas, rojas o ásperas? El frío puede ser el culpable. Así puedes protegerlas sin complicarte. Foto: Freepik

Guantes: el accesorio que sí protege

Usar guantes no es solo una cuestión de estilo. En temperaturas bajas, el viento reseca la piel rápidamente y puede provocar enrojecimiento y sensibilidad. Los guantes actúan como una barrera protectora, especialmente durante trayectos largos o en exteriores.

Para casa, una buena idea es aplicar una crema más densa por la noche y dormir con guantes de algodón. El resultado se nota desde el primer uso.

Cuidado con el agua y el jabón

El agua muy caliente puede ser reconfortante, pero también elimina los aceites naturales de la piel. Para cuidar las manos cuando hace frío, lo mejor es lavarlas con agua tibia y usar jabones suaves, preferentemente hidratantes. Evitar productos con alto contenido de alcohol también ayuda a prevenir la resequedad y la sensación tirante.

Lavarlas, sí. Resequedarlas, no. Aprende cómo cuidar tus manos cuando hace frío. Foto: Freepik

Uñas y cutículas también importan

Las cutículas secas y las uñas quebradizas son comunes en invierno. Aplicar aceite para cutículas o unas gotas de aceite natural (como almendra o jojoba) ayuda a mantenerlas flexibles y con buen aspecto. Este pequeño gesto no solo mejora la apariencia de las manos, también previene padrastros y molestias.

Guantes, exfoliación y crema, pequeños hábitos que hacen toda la diferencia en invierno. Foto: Freepik

Cuidar las manos en temporada de frío no requiere una rutina complicada, sino constancia. Hidratar, proteger y elegir bien los productos hace que la piel se mantenga suave, luminosa y saludable incluso en los días más fríos. Porque sí: las manos también hablan de cuidado personal, incluso cuando baja la temperatura.

